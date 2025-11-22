Language
    जल नल योजना की पाइपें क्षतिग्रस्त, नंदलालपुर पंचायत के कई वार्डों में जलापूर्ति ठप

    By Vijay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    कहलगांव के नंदलालपुर पंचायत में जल नल योजना की हालत खराब है। वार्डों में जलापूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जलमीनार खराब हैं और पाइपलाइन टूटी हुई है। लोग चापानल और कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। विभाग का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जांच कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा।

    संवाद सूत्र, कहलगांव। प्रखंड के नंदलालपुर पंचायत के कई वार्डों में जल नल योजना की स्थिति बदतर बनी हुई है। लगता है कि जलनल योजना को देखने वाला कोई है ही नहीं। जब से जल नल योजना पीएचईडी के अधीन गई है तब से स्थिति और बदतर हो गई है। 

    वार्ड दो स्थित छोटी कारीकादो में जलमीनार है। बोरिंग का मोटर जला हुआ है। जलापूर्ति पाइप भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। करीब तीन साल से जलापूर्ति ठप है। 

    ग्रामीण चापानल एवं कुआं का पानी पी रहे हैं। सुबह से ही चापानल एवं कुआं पर पानी भरने के लिए भीड़ लगी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है।

    इनकी परेशानी को देखें

    जलापूर्ति बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। जिनके घर चापानल नहीं है वे दूसरे पर निर्भर हैं। शिकायत के बाद मोटर एवं पाइप की मरम्मत नहीं की जा रही है।

    मो रमजान किंग ने कहा यहां की जल नल योजना शोभा की वस्तु बन गई है। इसके मोटर की मरम्मत की चिंता न तो प्रतिनिधि को और न ही विभाग को है।

    मो इरफान ने कहा पिछले तीन साल से करीब 300 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। चापानल एवं कुआं का दूषित जल पीने को मजबूर हैं।

    तीन में दो जलमीनार है बंद

    वार्ड नंबर तीन में दो जलमीनार है। जिसमें एक चालू हुआ ही नहीं था। शुरू से ही मोटर खराब है। जहानाटिकर गांव के बाबू साहब टोला, मंडल टोला एवं बसकोला में यादव टोला में आज तक जलनल योजना की जलापूर्ति पाइप बिछाई ही नहीं गई है। 

    चीकू सिंह रघुवंशी ने कहा कि जलनल योजना के लाभ से करीब 50 परिवार एवं यादव टोला में 80 परिवार वंचित हैं। यहां न तो जलमीनार बना है और न ही पाइप बिछी है। चांदनी चौक पर आधे घरों में ही पानी पहुंच पा रहा है। वार्ड नंबर 9 एवं 10 की स्थिति भी बदतर है। 

    पंचायत के मुखिया प्रभा देवी ने कहा कि तीन माह पहले ही हमें प्रभार मिला है। जानकारी लेकर पीएचईडी को बंद पड़ी योजना को चालू करने के लिए लिखेंगे। 

    पीएचईडी के कनीय अभियंता ने कहा कि वार्ड नंबर दो एवं तीन में जल नल योजना बंद रहने की जानकारी किसी ने नहीं दी है। इसकी जांच कराकर चालू कराने का प्रयास किया जाएगा।