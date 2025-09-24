Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में दो समुदायों में हिंसक झड़प, रोड़े बरसाए, चले लाठी-डंडे... कई थानों की पुलिस पहुंची, बच्चों के विवाद से बढ़ा मामला

    By Jitendra kumar Pandey Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:31 AM (IST)

    Bihar Crime News बिहार के भागलपुर में दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान रोड़ेबाजी के साथ एक-दूसरे पर लाठी से हमला किया गया। कई लोग इस हिंसक झड़प में घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के साथ कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Bihar News: बिहार के भागलपुर में मंगलवार को दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई।

    संवाद सूत्र, गोराडीह। Bihar News भागलपुर के सन्हौला थाना क्षेत्र के एस एच 84 स्थित जयखुट बाजार में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिसमें कई लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। दो बच्चों के बीच कुछ खाने को लेकर एक दुकान पर विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद कुछ देर में ही दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए। कहासुनी के क्रम में विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि खाने की चीज को लेकर एक नाश्ते की दुकान पर दो बच्चे आपस में उलझ गए और विवाद हो गया। बच्चों के विवाद को देखकर वहां एक समुदाय के लोग पहुंचे और अपने बच्चों के तरफ से दूसरे समुदाय के बच्चे को पीट दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग ने बच्चों को पीटने का विरोध किया तो एक समुदाय के 50 से अधिक लोग लाठी-डंडे, पत्थर से लैस होकर पहुंचे और दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर लाठी डंडे, ईट से हमला कर दिया।

    जिसके बाद दोनों समुदाय में ईट, पत्थर, लाठी डंडे चला और कई लोग घायल हो गए। इस दौरान विवाद में समझाने गए एक युवक मनोज कुमार को भी ईट से मारा गया और उनका सिर फट गया है। प्राथमिक उपचार के लिए मनोज कुमार को सन्हौला अस्पताल ले जाया गया। मनोज की गंभीर स्थिति को देखकर डॉक्टर ने मायागंज भेज दिया है।

    घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची, लेकिन घटना को शांत नहीं कर पाई। दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट का विरोध करते हुए घटना में घायल को देखकर आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया और इंसाफ दिलाने के लिए नारा लगाने लगे। घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी, घोघा, सन्हौला और गोराडीह के थाना अध्यक्ष, दंगा नियंत्रण वाहन, वज्र वाहन सहित दर्जनों पुलिस बल जैखुट गांव पहुंचे फिर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने समझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया । सुरक्षा के लिहाज से वहां भारी पुलिस बल की तैनाती है।

    दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था। एक लोग घायल हुआ है, पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है,एक पक्ष के लोग थाना गए हैं। आवेदन नहीं मिला है मामले की जांच की जा रही है। रात्रि में पुलिस की तैनाती घटनास्थल पर रहेगी। स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा