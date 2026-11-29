जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर यातायात परिचालन बहाल होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। पुल के चार क्षतिग्रस्त हिस्सों पर स्टील ट्रस ब्रिज लगाने का काम तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रहा है।

बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सेतु पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण निगम और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि मरम्मत के बाद विक्रमशिला सेतु पहले से अधिक मजबूत होगा। भारी वाहनों के परिचालन को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने पुल की भार क्षमता 70 टन थी और नए स्टील ट्रस ब्रिज की डिजाइनिंग भी इसी भार क्षमता के अनुरूप की गई है, इसलिए भार क्षमता को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

नवगछिया छोर पर 90% और भागलपुर की ओर 75% तक काम पूरा मंत्री ने बताया कि चारों क्षतिग्रस्त हिस्सों पर गर्डर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। पुल के कुल 67 खराब एक्सपेंशन जॉइंट में से 20 बदले जा चुके हैं, जबकि बॉल बेयरिंग बदलने का काम भी तेजी से जारी है। कार्य प्रगति के आंकड़ों के अनुसार: