संवाददाता, भागलपुर। बियाडा घाट पर शनिवार को जहाज पर यात्रियों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। रविवार की छुट्टी और शादी-विवाह का सीजन होने के कारण गंगा पार आने-जाने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

खासकर नवगछिया की ओर से भागलपुर आने वाले यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। शादी समारोहों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिससे जहाज पर यात्रियों के साथ-साथ बाइकों की संख्या भी बढ़ गई है।

यात्री रमेश और मोहित आदि ने बताया कि शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से नवगछिया से भागलपुर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, वहीं रविवार की छुट्टी रहने के कारण भी लोग परिवार के साथ गंगा पार आ-जा रहे हैं। इसी वजह से सामान्य दिनों की अपेक्षा जहाज पर अधिक भीड़ नजर आ रही है।

जल्द चढ़ने की आपाधापी में बाइक सवार और घाट कर्मी के बीच विवाद शनिवार को जहाज पर जल्द चढ़ने की आपाधापी में एक बाइक सवार युवक और घाट पर तैनात कर्मी के बीच विवाद हो गया, जिससे मामला मारपीट की नौबत तक पहुंच गया। बताया गया कि बियाडा घाट से नवगछिया जा रहे संतोष नामक युवक ने बाइक का टिकट नहीं लिया था।