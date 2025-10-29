Language
    Vikramshila Express: छठ पूजा के बाद विक्रमशिला में सीटें खाली, जनसेवा सहित लोकल ट्रेनों में मारामारी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    छठ पूजा के समापन के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस में सीटें खाली हैं, जबकि जनसेवा एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों को इन ट्रेनों में जगह पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ पूजा (Chhath Puja 2025) के बाद मंगलवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस (Vikramshila Express) की जनरल बोगियों में यात्रियों को चढ़ाने के लिए रेल प्रशासन को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इस ट्रेन में उम्मीद से काफी संख्या में यात्री चढ़े।

    इस ट्रेन में चार जनरल बोगियां हैं। उनमें चार सौ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन मंगलवार को करीब डेढ़ सौ यात्री ही ट्रेन पर सवार हुए। इसकी वजह से मारामारी की स्थिति नहीं होने के कारण रेल, पुलिस और रेलवे कर्मियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

    हालांकि, बुधवार से भीड़ बढ़ने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एडीआरएम शिव प्रसाद कुमार यहां दो दिन के लिए कैंप करेंगे। इधर, विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ कम थी, लेकिन वह अपने तय समय से आधा घंटे देरी से भागलपुर स्टेशन से रवाना हुई।

    भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस सहित लोकल ट्रेनों में भीड़ रही। चढ़ने के लिए मारामारी की स्थिति थी। देरी से खुलने के पीछे डाउन में इस ट्रेन का निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से पहुंचना बताया गया है।

    जनसेवा एक्सप्रेस ही नहीं, बल्कि दिल्ली से आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी तय समय से साढ़े तीन घंटे देर से आई। इसकी वजह से अप में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस दोपहर डेढ़ बजे के बजाय शाम चार बजे यहां से रवाना हुई। ट्रेनों के विलंब संचालन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।