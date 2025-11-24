जनसुराज और NDA नेताओं के बीच गाली-गलौज, थाने तक पहुंचा मामला; ऑडियो वायरल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनसुराज नेताओं पर धमकी और गाली-गलौज के आरोप सामने आने के बाद नाथनगर व बिहपुर क्षेत्रों की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है।

जदयू ने नाथनगर मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं बिहपुर में वायरल ऑडियो राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। नाथनगर विधानसभा से जनसुराज के नेता पर जदयू नेता राकेश कुमार ओझा को मोबाइल पर धमकी देने का आरोप है।

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद राकेश कुमार ओझा ने पुलिस को बताया कि वे जदयू में जिला नागरिक परिषद के पद पर हैं। 22 नवंबर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा धांधली किए जाने और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

इसी पोस्ट से खफा होकर एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। जदयू महानगर जिलाध्यक्ष संजय साह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तातारपुर थाना पहुंचा और लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जदयू नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता के बीच भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जनसुराज के प्रत्याशी का ऑडियो वायरल तातारपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कॉल डिटेल निकलवाया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में दो वायरल ऑडियो क्लिप ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एक ऑडियो में जनसुराज के प्रत्याशी पवन चौधरी कथित रूप से भाजपा जिलामंत्री रुपेश रूप को अपशब्द कहते और कड़ी चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं।

बातचीत में कई बार असंसदीय भाषा का प्रयोग भी सामने आया है। संवाद के दौरान दोनों तरफ तनाव बढ़ा और कॉल अचानक समाप्त हो गया। इसके बाद जनसुराज की ओर से भी एक ऑडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें भाजपा जिलामंत्री रुपेश रूप पर जनसुराज कार्यकर्ता को धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

अब बता रहे सामान्य बातचीत हालांकि रुपेश रूप ने सफाई देते हुए कहा कि यह सामान्य बातचीत थी और सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट की वजह से बात बिगड़ी, जिसे अब राजनीतिक रूप से उछाला जा रहा है। वहीं पवन चौधरी का कहना है कि चुनाव समाप्त हो चुका है और इसके साथ सभी विवाद भी खत्म होने चाहिए।