Vande Bharat Express: बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी, C2 कोच के गेट का शीशा टूटा
बरौनी-कटिहार रेल खंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए, जिससे एक बोगी का शीशा टूट गया। घटना खगड़िया स्टेशन से खुलने के बाद मानसी-महेशखुंट के बीच हुई। रेलवे कंट्रोल को सूचना दी गई, जिसके बाद नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने जांच की। मानसी आरपीएफ भी मामले की जांच करेगी।
संवाद सूत्र, नवगछिया। बरौनी-कटिहार रेल खंड के बीच पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली गाड़ी संख्या 22234 वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके जाने के कारण बोगी संख्या सी-2 के गेट का शीशा टूट गया।
घटना की सूचना रेलवे कंट्रोल को दी गई। जिसके बाद नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा इसकी जांच की गई।
बताया गया कि पटना के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टापेज बेगूसराय, खगड़िया व नवगछिया स्टेशन है। ट्रेन जब खगड़िया स्टेशन से खुलने के बाद मानसी-महेशखुंट स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, तभी उस पर पत्थर फेंका गया।
घटना में वंदे भारत के एक गेट का शीशा टूट गया। ट्रेन के नवगछिया स्टेशन पहुंचने पर इसकी जांच पुलिस अधिकारियों ने की।
नवगछिया स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार ने बताया कि घटनास्थल मानसी और महेशखुंट के बीच का है, इसलिए मामला इसी दोनों स्टेशनों पर दर्ज की जा सकेगी।
इस बावत मानसी आरपीएफ इंस्पेक्टर ज्ञानेश झा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच की जाएगी। फिलहाल पत्थर फेंके जाने से किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन इस घटना से यात्री डरे-सहमे हुए हैं।
