Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों के लिए खुशखबरी! पीरपैंती में प्लेटफार्म नंबर दो पर जल्द मिलेगा यात्रा टिकट

    By Hiralal Kashyap Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    पीरपैंती स्टेशन के यात्रियों के लिए खुशखबरी है! अब उन्हें प्लेटफार्म नंबर दो पर भी यात्रा टिकट मिलेगा। इससे टिकट खरीदने में आसानी होगी और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। रेलवे विभाग जल्द ही यह सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी और समय की बचत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते अधिकारी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, पीरपैंती। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को पूर्व रेलवे कोलकाता के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने निरीक्षण किया।

    उन्होंने सफाई व्यवस्था देख नाराजगी जताई। रेलवे परिसर में यत्र-तत्र गंदगी देख आरपीएफ स्टाफ की कार्य शैली पर भी नाराजगी दिखाई।

    उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के समाने गंदगी यह स्टेशन प्रबंधन और विभाग की घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि फरवरी तक पूर्व दिशा में यार्ड निर्माण कार्य शुरू होगा।

    प्लेटफार्म संख्या दो पर टिकट कटने वाला ऑटोमेटिक मशीन लगेगी। पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर कहा पार्किंग पर गाड़ियों का आगमन का समय और तिथि ऑनलाइन सुनिश्चित हो।

    उन्होंने अधिकारियों को स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरा से लैस करने और धूलियान पैसेंजर ट्रेन में कोच बढ़ाने का निर्देश दिया। जल्द ही प्लेटफार्म नंबर दो की ओर टिकट मिलने की व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगा। पूरब की ओर स्टेशन परिसर सौंदर्यकरण भी होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा रेलवे का प्रत्येक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसको सही ढंग से रखरखाव करना हम सबकी जिम्मेदारी हैं। रेलवे उपभोक्ताओं को रेल परिसर को साफ सफाई रखने में सहयोग करें। यत्र-तत्र गंदगी नहीं फैलाएं। मौके पर मंडल परिचालन प्रबंधक सचिन कुमार, एसीएम तपश कुमार विश्वास आदि थे।