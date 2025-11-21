यात्रियों के लिए खुशखबरी! पीरपैंती में प्लेटफार्म नंबर दो पर जल्द मिलेगा यात्रा टिकट

संवाद सूत्र, पीरपैंती। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को पूर्व रेलवे कोलकाता के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने निरीक्षण किया।

उन्होंने सफाई व्यवस्था देख नाराजगी जताई। रेलवे परिसर में यत्र-तत्र गंदगी देख आरपीएफ स्टाफ की कार्य शैली पर भी नाराजगी दिखाई।

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के समाने गंदगी यह स्टेशन प्रबंधन और विभाग की घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि फरवरी तक पूर्व दिशा में यार्ड निर्माण कार्य शुरू होगा।

प्लेटफार्म संख्या दो पर टिकट कटने वाला ऑटोमेटिक मशीन लगेगी। पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर कहा पार्किंग पर गाड़ियों का आगमन का समय और तिथि ऑनलाइन सुनिश्चित हो।

उन्होंने अधिकारियों को स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरा से लैस करने और धूलियान पैसेंजर ट्रेन में कोच बढ़ाने का निर्देश दिया। जल्द ही प्लेटफार्म नंबर दो की ओर टिकट मिलने की व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगा। पूरब की ओर स्टेशन परिसर सौंदर्यकरण भी होगा।