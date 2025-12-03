Language
    Bihar Cancel Trains List: थम गए रेलवे के पहिए, गया-कामाख्या और गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें कैंसिल

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    भागलपुर में कोहरे के कारण गया-कामाख्या और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फै ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। गया-कामाख्या और गरीब रथ एक्सप्रेस निरस्त होने के साथ ही तीन महीने के लिए ट्रेनों के रद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को दिल्ली से नहीं चलने की वजह से गुरुवार को गरीब रथ एक्सप्रेस भागलपुर से निरस्त रहेगी।

    संभावित कोहरा के कारण यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भागलपुर होकर चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ और गया-कामख्या एक्सप्रेस को फरवरी तक निरस्त किया गया है। घना कोहरा छाने और विजिवलिटी कम होने पर आगे और निरस्त ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है।

    कुछ के फेरे भी कम किए जा सकते हैं। तीन महीने यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इधर, लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही इस बार लोकल ट्रेन में फाग एंटी डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है।

    मालदा रेल मंडल के एसीएम सह पीआरओ रसराज माजी ने बताया कि घने कोहरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में एहतियात तौर पर यह निर्णय लिया गया है। सर्दियों में प्रायः होने वाले घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है। जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन संचालन में विलंब एवं सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं।

    सुरक्षित, व्यवस्थित एवं निर्बाध रेल यातायात बनाए रखने की दिशा में निम्नलिखित मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थाई रूप से रद की गई हैं। इधर, स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि भागलपुर को 50 एंटी फाग डिवाइस मुहैया कराया गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा पैसेंजर (लोकल) ट्रेनों में भी एंटी फाग डिवाइस की आपूर्ति की जा रही है।

    रद की गई ट्रेनें व तिथियां:

    15620 कामाख्या–गया साप्ताहिक एक्सप्रेस

    23 फरवरी तक कुल 13 ट्रिप यात्राएं रद रहेगी।

    15619 गया–कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस

    दिनांक 24 फरवरी तक कुल 13 ट्रिप यात्राएं निरस्त रहेगी।

    14004 न्यू दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस

    दिनांक 04 दिसंबर से 26 फरवरी तक कुल 25 ट्रिप यात्राएं रद रहेगी।

    14003 मालदा टाउन–न्यू दिल्ली एक्सप्रेस

    दिनांक 06 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 25 ट्रिप यात्राएं रद रहेगी।

    22406 आनंद विहार– भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस

    दिसंबर में अब 10, 17, 24, 31 तारीख को रद रहेगी।

    जनवरी 2026 में 07, 14, 21, 28 तारीख को निरस्त रहेगी।

    फरवरी में 04, 11, 18, 25 तारीख को नहीं चलेगी।

    22405 भागलपुर–आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस

    दिसंबर में 04, 11, 18 व 25 तारीख को रद रहेगी।

    जनवरी 2026 : 01, 08, 15, 22, 29 तारीख को निरस्त रहेगी।

    फरवरी में 05, 12, 19 व 26 तारीख को रद रहेगी।