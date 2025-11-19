दिसंबर से गरीब रथ और फरक्का एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, रेलवे ने जारी की सूचना

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कोहरे की संभावना पर दिसंबर से ट्रेनों के निरस्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिसंबर से फरवरी तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि दिल्ली से भागलपुर चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित भागलपुर होकर चलने वाली तीन ट्रेनों को कोहरे की संभावना के चलते रेलवे ने निरस्त करने के साथ उनके फेरों में भी कटौती की गई है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार कोहरे की समस्या बढ़ने पर और ट्रेनों को निरस्त किया जा सकता है।

रेल प्रशासन कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन की तैयारी में जुट गई है। रेलवे की टीम रात में फुटप्लेट निरीक्षण कर रही है। इंजनों में कोहरा सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं। कोहरा प्रभावित इलाकों में डेटोनेटर की आपूर्ति की जा रही है। सिग्नल बोर्ड, सिटी बोर्ड, लेवल क्रासिंग गेट के पास चमकदार पीले, काले रंग की पट्टियां रंगी जा रही हैं।

कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट शुरू की गई है। भागलपुर सहित साहिबगंज-किऊल व भागलपुर-दुमका रेलखंड के साथ मालदा मंडल के अंतर्गत सभी सिग्नल बोर्ड, सीटी बोर्ड, फाग सिग्नल पोस्ट, लेवल क्रासिंग पर रेडियम लगाए जा रहे हैं।

सभी लोको पायलट को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रतिघंटे से ज्यादा न होने पाए। कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए पारदर्शिता (विजिबिलिटी) टेस्ट ऑब्जेक्ट (वीटीओ) की शुरुआत की गई है। वहीं, केबिन के कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि कोहरा घना होने पर क्रासिंग पर राहगीरों को सीटी बजाकर आगाह किया जाए।

कोहरे को देखते हुए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सहित गार्डों के लिए पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षा) ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं रेलवे अब देरी के कारण कर्मचारियों के बढ़े ड्यूटी समय को भी समायोजित कर उन्हें पर्याप्त आराम का मौका दे रहा है। डेटोनेटर के प्रयोग के लिए स्टेशन मास्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि डेटोनेटर कहां और कब लगाया जाना है।

इस तारीख को नहीं चलेगी गरीब रथ भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली 22405 गरीब रथ एक्सप्रेस दिसंबर में 04, 11, 18 और 25 को निरस्त रहेगी। इसी तरह 1, 8, 15, 22, 29 जनवरी के साथ 5, 12, 19 व 26 फरवरी को भी रद रहेगी। वहीं, 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर के साथ 7, 14, 21, 28 जनवरी व 4, 11, 18 व 25 फरवरी को नहीं चलेगी।