    दिसंबर से गरीब रथ और फरक्का एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, रेलवे ने जारी की सूचना

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    कोहरे की आशंका के चलते रेलवे ने दिसंबर से कई ट्रेनों को रद करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनें रद रहेंगी। रेलवे सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए कोहरे से निपटने की तैयारी कर रहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। कोहरे की संभावना पर दिसंबर से ट्रेनों के निरस्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिसंबर से फरवरी तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि दिल्ली से भागलपुर चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित भागलपुर होकर चलने वाली तीन ट्रेनों को कोहरे की संभावना के चलते रेलवे ने निरस्त करने के साथ उनके फेरों में भी कटौती की गई है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार कोहरे की समस्या बढ़ने पर और ट्रेनों को निरस्त किया जा सकता है।

    रेल प्रशासन कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन की तैयारी में जुट गई है। रेलवे की टीम रात में फुटप्लेट निरीक्षण कर रही है। इंजनों में कोहरा सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं। कोहरा प्रभावित इलाकों में डेटोनेटर की आपूर्ति की जा रही है। सिग्नल बोर्ड, सिटी बोर्ड, लेवल क्रासिंग गेट के पास चमकदार पीले, काले रंग की पट्टियां रंगी जा रही हैं।

    कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट शुरू की गई है। भागलपुर सहित साहिबगंज-किऊल व भागलपुर-दुमका रेलखंड के साथ मालदा मंडल के अंतर्गत सभी सिग्नल बोर्ड, सीटी बोर्ड, फाग सिग्नल पोस्ट, लेवल क्रासिंग पर रेडियम लगाए जा रहे हैं।

    सभी लोको पायलट को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रतिघंटे से ज्यादा न होने पाए। कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए पारदर्शिता (विजिबिलिटी) टेस्ट ऑब्जेक्ट (वीटीओ) की शुरुआत की गई है। वहीं, केबिन के कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि कोहरा घना होने पर क्रासिंग पर राहगीरों को सीटी बजाकर आगाह किया जाए।

    कोहरे को देखते हुए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सहित गार्डों के लिए पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षा) ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं रेलवे अब देरी के कारण कर्मचारियों के बढ़े ड्यूटी समय को भी समायोजित कर उन्हें पर्याप्त आराम का मौका दे रहा है। डेटोनेटर के प्रयोग के लिए स्टेशन मास्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि डेटोनेटर कहां और कब लगाया जाना है।

    इस तारीख को नहीं चलेगी गरीब रथ

    भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली 22405 गरीब रथ एक्सप्रेस दिसंबर में 04, 11, 18 और 25 को निरस्त रहेगी। इसी तरह 1, 8, 15, 22, 29 जनवरी के साथ 5, 12, 19 व 26 फरवरी को भी रद रहेगी। वहीं, 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर के साथ 7, 14, 21, 28 जनवरी व 4, 11, 18 व 25 फरवरी को नहीं चलेगी।

    ये ट्रेनें भी रहेंगी निरस्त

    • 14004 मालदा से नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस 06 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी।
    • 14003 नई दिल्ली से मालदा टाउन एक्सप्रेस 04 दिसंबर से 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
    • 5619 गया-कामाख्या साप्ताहिक 02 दिसंबर से 24 फरवरी तक रद रहेगी।
    • 15620 कामाख्या-गया साप्ताहिक 01 दिसंबर से 23 फरवरी तक निरस्त रहेगी।