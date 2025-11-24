दिसंबर से फरवरी तक रेल यात्रियों को झटका, भागलपुर-दिल्ली गरीब रथ, मालदा-दिल्ली फरक्का और गया-कामाख्या कैंसिल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। एक ओर जहां विक्रमशिला, सूरत, लोकमान्य तिलक, अंग एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारा मची रहती है। इन ट्रेनों के जनरल बोगियों में सीट के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। इसके लिए सात से आठ घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तीन माह ट्रेनों के संचालन में ब्रेक लगने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ट्रेन से कहीं जाने की प्लानिंग की है तो सोच विचार कर लें। रेलवे ने तीन महीने के लिए चार ट्रेनें निरस्त की हैं, इसलिए यात्रा करने वाले हैं, तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस देख लें। घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक चार ट्रेनों के संचालन को तीन माह के लिए आस्थाई तौर पर निरस्त करने का निर्णय लिया है।

धुंध बढ़ने के साथ और ट्रेनों के रद करने का निर्णय लिया जा सकता है। घना कोहरा के कारण ट्रेनें भी तय समय से घंटों देरी से चलने की संभावना रहेगी। यात्रियों को यह परेशानी दिसंबर से फरवरी तक सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि दिल्ली से भागलपुर चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित भागलपुर होकर चलने वाली तीन ट्रेनों को कोहरे की संभावना के चलते रेलवे ने निरस्त करने के साथ उनके फेरों में भी कटौती की है।

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, कोहरे के मौसम से निपटने के लिए ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। ठंड के दस्तक देते ही देश के कई हिस्सों में कुहासा प्रकोप भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। वहीं, रेल प्रशासन कोहरा में सुरक्षित ट्रेन संचालन की तैयारी में जुट गई है। रेलवे की टीम रात में फुटप्लेट निरीक्षण कर रही है। इंजनों में कोहरा सुरक्षित उपकरण लगाए जा रहे हैं। कोहरा प्रभावित इलाकों में डेटोनेटर की आपूर्ति की जा रही है।

सिग्नल बोर्ड, सिटी बोर्ड, लेवल क्रासिंग गेट के पास चमकदार पिले, काले रंग की पट्टियां को रंगा जा रहा है। कोहरे में सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट शुरू की गई है। सिग्नल बोर्ड, सीटी बोर्ड, फाग सिग्नल पोस्ट, लेवल क्रासिंग पर रेडियम लगाए जा रहे हैं।

जिससे कोहरे के समय भी ट्रेन की लाइट पड़ने से वो चमके और इंजन चालक को आसानी से संकेत दिखाई पड़े। इसी के साथ रेलवे ट्रैक, क्रासिंग और केबिन के आसपास चूना मार्किंग कराया जा रहा है। केबिन के कर्मचारियों को कोहरा घना होने पर क्रॉसिंग पर राहगीरों को सीटी बजाकर आगाह करने के लिए कहा है।