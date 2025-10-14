भागलपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति के हाथ-पैर कटे
भागलपुर के नाथनगर में एक व्यक्ति ट्रेन से उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। पश्चिमी केबिन के पास हुई इस घटना में व्यक्ति का हाथ और पैर कट गया। घायल की पहचान अनूपलाल मंडल के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस घटना की सूचना उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। नाथनगर के पश्चिमी केबिन के पास मंगलवार की दोपहर रेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति का बायां हाथ और दाहिने पैर का पंजा कटकर अलग हो गया।
व्यक्ति की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी अनूपलाल मंडल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और 112 नंबर की पुलिस की मदद से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए नाथनगररेफरल अस्पताल पहुंचाया गया।
वहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति देखकर उसे मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएचरेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घायल व्यक्ति स्टेशन के नजदीक ट्रेन की गति धीमी होने के बाद ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था।
उस दौरान उसका पैर फिसल जाने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। डायल 112 के साथ आए पुलिसकर्मियों ने बताया कि घटना की जानकारी घायल व्यक्ति के परिवार वालों को भेजने का प्रयास किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।