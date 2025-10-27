कोसी और पूर्वी बिहार में 10 मासूमों की डूबने से मौत, मातम में बदलीं छठ पर्व की खुशियां
बिहार में छठ पूजा की तैयारियों के दौरान कई दर्दनाक हादसे हुए। गंगा और अन्य नदियों में स्नान करते समय दस बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो लापता हैं। मरने वालों में नवगछिया में डूबे चार जुड़वां भाई भी शामिल हैं। बांका, खगड़िया और मधेपुरा जिलों में भी डूबने की घटनाएं हुईं, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण टीम, भागलपुर। कोसी और पूर्व बिहार के विभिन्न जिलों में छठ पूजा की तैयारियों के बीच सोमवार का दिन दर्दनाक हादसों से भरा रहा। गंगा, नदी और तालाबों में स्नान के दौरान डूबने की अलग-अलग घटनाओं में कुल 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में चार बच्चे जुड़वा भाई थे।
नवगछिया पुलिस जिला के नवटोलिया गांव में गंगा की उपधारा में स्नान करते समय चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लापता हैं। मृतकों में प्रिंस कुमार (8), ननिहाल आए नंद कुमार, और जुड़वां भाई गोरेलाल व कारेलाल (पिता रुदल कुमार) शामिल हैं।
बच्चे छठ घाट की सफाई और सजावट में मदद करने गए थे। स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने चारों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश में जुटी है।
बांका के शंभुगंज में छठ पर्व के पहले अर्घ्य के दिन दो किशोरों की मौत हो गई। मोहनपुर गांव के पोठिया बांध में पूर्व वार्ड सदस्य पुरुषोत्तम कुमार का 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार और सातपट्टी ठाकुरबाड़ी तालाब में छट्ठू मंडल का 11 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार स्नान करते समय डूब गए। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई।
खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र की बुच्चा पंचायत में आठ वर्षीय नंदिनी कुमारी की कोसी नदी में डूबकर मौत हो गई। वह घाट निर्माण के दौरान स्नान करने उतरी थी, तभी गहरे पानी में चली गई। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम ने उसका शव बरामद किया।
मधेपुरा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन बच्चों की मौत हुई। बिहारीगंज थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में रविवार से लापता जुड़वां भाई अरमान और इरकान (13 वर्ष) का शव सोमवार सुबह पोखर से बरामद हुआ। दोनों संभवतः नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे। वहीं, चौसा प्रखंड के चिरौरी पंचायत में तीन वर्षीय बच्ची की छठ घाट पर डूबने से मौत हो गई।
