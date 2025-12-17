जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत प्रमुख चौराहों पर फोल्डर डिवाइडर लगाए गए हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाडी वार्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जाम की समस्या में कमी और नियमों के पालन में सख्ती देखने को मिली।

घटनाएं रिकार्ड होंगी कैमरे में शहर के 10 प्रमुख चौक-चौराहों पर फोल्डर वाले डिवाइडर लगाए गए। इनमें खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, तिलकामांझी चौक, लोहिया पुल, कचहरी चौक, डिक्शन मोड़, शहीद चौक, गुड़हट्टा समेत अन्य चिन्हित स्थान शामिल हैं। इस व्यवस्था के बाद वाहनों की आवाजाही कतारबद्ध रही और कई इलाकों में जाम की स्थिति काफी हद तक कम रही।

शहर के 10 प्रमुख चौक-चौराहों पर फोल्डर वाले डिवाइडर लगाए गए प्लास्टिक से बने ये फोल्डर डिवाइडर आवश्यकता के अनुसार आसानी से लगाए और हटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस में तैनात 30 पुलिसकर्मियों को बाडी वार्न कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।