Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में यातायाता व्‍यवस्‍था हुई दुरूस्‍त, नियमों का उल्लंघन, हंगामा या उग्र प्रदर्शन किया तो अब खैर नहीं

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर फोल्डर डिवाइडर लगाए गए हैं और पुलिसकर्मियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रैफिक जवानों के वर्दी पर लगे बाडी वार्मर 

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत प्रमुख चौराहों पर फोल्डर डिवाइडर लगाए गए हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाडी वार्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जाम की समस्या में कमी और नियमों के पालन में सख्ती देखने को मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटनाएं रिकार्ड होंगी कैमरे में

    शहर के 10 प्रमुख चौक-चौराहों पर फोल्डर वाले डिवाइडर लगाए गए। इनमें खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, तिलकामांझी चौक, लोहिया पुल, कचहरी चौक, डिक्शन मोड़, शहीद चौक, गुड़हट्टा समेत अन्य चिन्हित स्थान शामिल हैं। इस व्यवस्था के बाद वाहनों की आवाजाही कतारबद्ध रही और कई इलाकों में जाम की स्थिति काफी हद तक कम रही।

    शहर के 10 प्रमुख चौक-चौराहों पर फोल्डर वाले डिवाइडर लगाए गए

    प्लास्टिक से बने ये फोल्डर डिवाइडर आवश्यकता के अनुसार आसानी से लगाए और हटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस में तैनात 30 पुलिसकर्मियों को बाडी वार्न कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।

    1. भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस को दिए गए बाडी वार्मर कैमरे व फोल्डर डिवाइडर
    2. फोल्डर डिवाइडर व बाडी वार्न कैमरों से शहर में यातायात व्यवस्था की निगरानी

    100 फोल्डर ट्राली और 160 बाडी वार्न कैमरों की आपूर्ति की गई

    बताया कि कुल 100 फोल्डर ट्राली और 160 बाडी वार्न कैमरों की आपूर्ति की गई है। इनमें से 65 कैमरे पहले से उपलब्ध थे, जबकि सोमवार को 100 फोल्डर डिवाइडर प्राप्त हुए। बाडी वार्न कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन, दुर्घटनाएं, हंगामा या उग्र प्रदर्शन जैसी घटनाएं रिकार्ड होंगी। ये कैमरे ई-साक्ष्य के रूप में उपयोगी साबित होंगे और सड़क यातायात के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।