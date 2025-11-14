Traffic CLOSED: 3 बजे भोर से विक्रमशिला पुल पर बड़े वाहनों की NO Entry, विजय जुलूस पर रोक, यहां लागू हुआ 'निषेधाज्ञा'

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar election Result बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के कारण पुलिस ने शुक्रवार को भागलपुर शहर में व्यापक यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। बरारी स्थित दो शिक्षण संस्थानों महिला आईटीआई कालेज और पालिटेक्निक कालेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि सुबह तीन बजे से अगले आदेश तक विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जबकि आम लोगों, एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन सामान्य रूप से जारी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला आईटीआई कालेज में नवगछिया की दो और सुल्तानगंज विधानसभा की एक सीट की मतगणना होगी। यहां आने वाले प्रत्याशी और समर्थक अपने वाहन सुलोचना मार्केट काम्प्लेक्स और डिजनीलैंड मेला परिसर के पास पार्क करेंगे। पालिटेक्निक कालेज में भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव और नाथनगर विधानसभा की मतगणना होगी, जिनके समर्थकों के वाहन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (हाउसिंग कालोनी) के पास पार्क किए जाएंगे। मतगणना स्थल तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। व्यवस्था संभालने के लिए 125 सिपाही और 450 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट चार्ट का पालन करें और यातायात पुलिस के निर्देशों में सहयोग दें।

रैली और विजय जुलूस पर प्रतिबंध भागलपुर जिले के सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अजा), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज एवं नाथनगर में शुक्रवार को मतगणना होगी। निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैती (अजा). कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज एवं नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। महिला आइटीआइ में बिहपुर, गोपालपुर व सुल्तानगंज और राजकीय पालिटेकनिक कालेज में भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव व पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी।

धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू मतगणना दिवस को विधि व्यवस्था की संभावित समस्या की रोकथाम के साथ-साथ लोक शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केन्द्र की 100 (एक सौ) मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के कर्मियों पर नहीं रहेगी। मतगणना के दिन किसी प्रकार का जुलूस एवं विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहन (मतगणना कर्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर) मतगणना केन्द्र के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन इत्यादि लेकर मतगणना केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा। मतगणना केन्द्र के अंदर वैध पहचान पत्र लगाए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतदान केन्द्रों के अंदर नहीं जा सकेगा। केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी मतगणना केन्द्र के समीप अपने स्थान पर रहेंगे। मतगणना केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा। यह रोक मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए सरकारी कर्मियों की पंक्ति अथवा राजनीतिक दलों के मतगणना एजेन्ट की पंक्ति पर लागू नहीं होगी।

स्ट्रांग रूम सुरक्षा का लिया जायजा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत द्वारा संयुक्त रूप से मतगणना केंद्र संख्या राजकीय पालिटेक्निक, बरारी तथा मतगणना केंद्र महिला आइटीआइ, बरारी स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। उन्होंने वहां उपस्थित अभ्यर्थियों, उनके एजेंट से भी वार्ता की और उनसे फीडबैक लिया। उन्होंने स्वयं स्ट्रांग रूम के कमरों में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया।