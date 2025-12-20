Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    TMBU को हर महीने मिलेंगे 1.65 लाख रुपये, विश्वविद्यालय और इंडियन बैंक के बीच हुआ समझौता

    By Parimal Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:49 AM (IST)

    तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार, टीएमबीयू को अब हर महीने 1.65 लाख रुपये मिलेंगे। ...और पढ़ें

    Hero Image

    तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में स्थित इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक) को अब हर माह 1.65 लाख रुपये का किराया देना होगा। पहले यह राशि 29 हजार रुपये थी। इस वृद्धि से विश्वविद्यालय को हर महीने लगभग 1.36 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जानकारी के अनुसार, बैंक विश्वविद्यालय की 4686 वर्ग फीट भूमि का उपयोग कर रहा है। शुक्रवार को इस संबंध में विश्वविद्यालय और बैंक के बीच औपचारिक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कुलपति की उपस्थिति में गवाह के रूप में सिंडिकेट सदस्य डा. मृत्युंजय सिंह गंगा और वित्त पदाधिकारी ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल रहे।

    नए समझौते के तहत, बैंक को 2023 से प्रति वर्ग फीट 35 रुपये का किराया देना होगा, जो 2028 तक लागू रहेगा। इसके बाद 2028 से 2033 तक यह दर 40 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे समय से चल रहे किराये के मुद्दे को गंभीरता से लिया और नए किराये की प्रक्रिया शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप यह एग्रीमेंट हुआ।

    टीएनबी कालेज ने जीता अंतर महाविद्यालय फुटबाल का खिताब

    दर्शकों के जोश और घरेलू मैदान के समर्थन से उत्साहित टीएनबी महाविद्यालय की फुटबॉल टीम ने अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीएनबी कॉलेज ने एसएसवी कॉलेज को एकतरफा मैच में 6–0 से करारी शिकस्त दी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की मेजबानी टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में की गई थी।

    कप्तान अनिल किस्कू के नेतृत्व में टीएनबी कॉलेज की टीम ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। टॉस जीतकर मैदान में उतरी टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। आयोजन सचिव डॉ. पुष्प कुमार राय ने बताया कि भीमसेन और रोशन थापा ने एक-एक गोल किया, जबकि मनोज किस्कू और कप्तान अनिल किस्कू ने दो-दो गोल दागकर जीत को यादगार बना दिया।

    प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का दिखा असर

    महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार सिंह ने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ पीटीआई डॉ. उमेश पासवान और मोहम्मद अकरम अली के कुशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रतियोगिता में बीएन कॉलेज के डॉ. आशुतोष कुमार सिंह ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई।