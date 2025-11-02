Graduation Exam 2025: स्नातक पार्ट-वन परीक्षा 18 नवंबर से, नोट करें बीबीए, बायोटेक और बीआईटी का Exam Time Table
TMBU Graduation (Hons) Part-I Exam 2025: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट-वन परीक्षा 2025 और बीबीए, बायोटेक, बीआईटी कोर्स के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 नवंबर से 24 नवंबर तक दो पालियों में होंगी। एसएम कॉलेज, भागलपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। कॉलेजों को परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। TMBU Graduation (Hons) Part-I Exam 2025 तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) ने स्नातक (ऑनर्स) पार्ट-वन परीक्षा 2025 (पुराना पाठ्यक्रम) तथा बीबीए, बायोटेक और बीआईटी कोर्स के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 18 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं दो पालियों में ली जाएंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली परीक्षा 18 नवंबर को ली जाएगी जिसमें पहली पाली में ग्रुप ‘ए’ विषय का पेपर-वन बायोटेक पेपर-वन, केमेस्ट्री पेपर (फिजिकल) और बीबीए पेपर वन की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में ग्रुप ‘बी’ विषय का पेपर वन आयोजित किया जाएगा।
20 नवंबर को पहली पाली में केमेस्ट्री पेपर- टू ए (इनऑर्गेनिक), बीबीए पेपर टू तथा बायोटेक पेपर टू की परीक्षा होगी। 21 नवंबर को ग्रुप ‘ए’ पेपर टू , बीबीए पेपर थ्री, बायोटेक पेपर थ्री तथा केमेस्ट्री पेपर थ्री (ऑर्गेनिक) पहली पाली में, जबकि दूसरी पाली में ग्रुप ‘बी’ पेपर टू की परीक्षा होगी। 22 नवंबर को बायोटेक पेपर फोर और 24 नवंबर को बायोटेक पेपर फाइव तथा बीबीए पेपर फोर की परीक्षा पहली पाली में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों और केंद्राधीक्षकों को परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि ग्रुप ए में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, ग्रामीण अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, गांधीवादी विचार, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, फ़ारसी, उर्दू, बंगला, बीबीए, बायोटेक और बीआईटी शामिल हैं। ग्रुप बी में राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मैथिली, वाणिज्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, गणित, होम साइंस, मनोविज्ञान, हिंदी, औद्योगिक संबंध एवं श्रम प्रबंधन (आईआरपीएम), संस्कृत, अंगिका और मानवशास्त्र विषय रखे गए हैं।
तीन केंद्रों पर होगी स्नातक पार्ट-वन की परीक्षा
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) ने स्नातक (ऑनर्स/सब्सिडियरी) पार्ट-वन परीक्षा 2025 (ओल्ड कोर्स) एवं बीबीए, बायोटेक तथा बीआईटी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा नियंत्रक डा. कृष्ण कुमार ने इसे जारी किया है। उन्हाेंने बताया कि परीक्षा के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं।पहला केंद्र पीएनए साइंस कालेज, भागलपुर को बनाया गया है। इस केंद्र से एसएम कालेज, मुरारका कालेज सुल्तानगंज, एसजेएम कालेज, एमएम कालेज, एके. गोपालन कालेज सुल्तानगंज, एमएस कालेज, एमएन कालेज अम्बा, मारवाड़ी कालेज, बीएन कालेज, सबौर कालेज, टीएनबी कालेज, एसएसवी कालेज कहलगांव और ताड़र कालेज के परीक्षार्थी शामिल होंगे।
दूसरा केंद्र बीएलएस कालेज, नवगछिया होगा। इसके अंतर्गत बीएलएस कालेज, एलएनबीजे कालेज भ्रमरपुर, एसडी कालेज गोरीपुर, एमएएम कालेज नवगछिया, जेपी कालेज नारायणपुर, जीबी कालेज नवगछिया के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तीसरा केंद्र एसएसपीएस कालेज, शंभूगंज को बनाया गया है। इस केंद्र में पीबीएस कालेज बांका, एसडीएमवाई डिग्री कालेज धोरैया, आदित्यनाथ मेमोरियल कालेज, एससीएस कालेज सर्वोदय नगर बांका, एसएसपीएस कालेज शंभूगंज, डीएनएस कालेज भुसिया रजौन और सीएम कालेज बौंसी के परीक्षार्थी शामिल होंगे।
एसएम. कालेज, भागलपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 4 नवंबर से
एसएम कालेज, भागलपुर में स्नातक (सेशन 2025-2029) प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। कालेज प्रशासन द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के अनुसार 4 नवंबर को प्रातः 11:00 से 12:00 बजे तक एमजेसी 1 तथा दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक एमआइसी 1 की परीक्षा होगी। इसी तरह 7 नवंबर को 11:00 से 12:00 बजे तक एमडीसी 1 तथा 1:00 से 2:00 बजे तक एसइसी 01 की परीक्षा निर्धारित की गई है। वहीं 8 नवंबर को 11:00 से 12:00 बजे तक वीएसी 1 और 1:00 से 2:00 बजे तक एइसी 1 की परीक्षा आयोजित होगी। कालेज प्रशासन ने बताया कि परीक्षाओं के लिए सीटिंग प्लान और पर्यवेक्षक (इनविजिलेटर) की ड्यूटी शीघ्र ही जारी की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।