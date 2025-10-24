बिहार की राजनीति का पावरहाउस रहा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, अब तक प्रदेश को दे चुका पांच मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय न सिर्फ शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, बल्कि यह राजनीति की दृष्टि से भी उपजाऊ भूमि साबित हुआ है।

विश्वविद्यालय और इसके अधीन आने वाले महाविद्यालयों ने बिहार ही नहीं, देश को भी अनेक ऐसे जनप्रतिनिधि दिए हैं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली, विचारधारा और नेतृत्व क्षमता से समाज में गहरी छाप छोड़ी।

इनमें तेज नारायण बनैली महाविद्यालय (टीएनबी कलेज) का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इस कॉलेज ने सूबे को चार मुख्यमंत्री और एक शिक्षक के रूप में मुख्यमंत्री देने का गौरव प्राप्त किया है।

तेज नारायण बनैली महाविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी के अनुसार, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झा आजाद, सतीश प्रसाद सिंह और दरोगा प्रसाद राय इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, जबकि सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यहां के शिक्षक रह चुके हैं।