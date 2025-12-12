Language
    तिलकामांझी और भगत सिंह चौराहे की बदलेगी सूरत, सड़क का भी होगा चौड़ीकरण

    By Jitendra Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:28 AM (IST)

    भागलपुर शहर के तिलकामांझी चौक और भगत सिंह चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा। तिलकामांझी पार्क में चेकर टाइल्स, बेंच, फव्वारा और रंग-बिरंगी लाइटें लगाई जा ...और पढ़ें

    तिलकामांझी चौक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी चौक पर प्रतिमा स्थल व पार्क के जीर्णोद्धार के साथ सुंदरीकरण होगा। गुरुवार को तिलकामांझी पार्क का सफाई कार्य भी शुरू हो गया। पार्क के चारों ओर चेकर टाइल्स युक्त पाथ वे का निर्माण कराया जाएगा।

    लोगों के बैठने के लिए कुर्सी व बेंच की सुविधा उपलब्ध होगी। परिसर में घास बिछाई जाएगी। पार्क के बीच फव्वारा आकर्षक लाइट के साथ लगेगी, जो राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। पार्क में स्ट्रीट लाइट व रंग-बिरंगी रोशनी की व्यवस्था होगी।

    परिसर में एक स्तंभ का निर्माण होगा, जिसमें तिलकामांझी की जीवन गाथा को अंकित किया जाएगा। जिससे शहरवासी व युवा पीढ़ी को तिलकामांझी की जानकारी मिलेगी। वहीं तिलकामांझी की प्रतिमा के ऊपर शेड यानि छतरी की व्यवस्था होगी। साथ ही रिफ्लेक्टर लाइट भी लगाई जाएगी।

    भगत सिंह चौक पर सड़क की बढ़ेगी चौड़ाई

    घंटाघर चौक के पास शहीद भगत सिंह के चौराहे का कायाकल्प किया जाएगा। प्रतिमा के पीछे सड़क की चौड़ाई करीब 40 फीट तक करने की योजना बनाई गई है। वहीं, प्रतिमा स्थल को थोड़ा शिफ्ट किया जाएगा।

    योजना शाखा प्रभारी रेहान अहमद ने बताया कि सड़क के ढलान को लेवल में लाने के लिए खलीफाबाग की ओर सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। यहां वर्टिकल गार्डेन व प्रतिमा स्थल का सुंदरीकरण होगा। चारदीवारी पर रेलिंग व स्टोन का कार्य होगा।

    बिजली के पोल पर तिरंगा लाइट व स्ट्रीट लाइट के साथ रंग-बिरंगी लाइट लगाई जाएगी। वहीं, शहर के सभी हाईमास्ट लाइट में तिरंगा लाइट लगाई जाएगी।