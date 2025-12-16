Language
    भवन निर्माण के निदेशक के ठिकानों पर निगरानी इकाई का छापा, करोड़ों की अवैध संपत्ति मामले में एक्शन

    By Kaushal Kishor MishraEdited By: Dilip shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार की मुहिम में विशेष निगरानी इकाई ने भवन निर्माण विभाग, दरभंगा के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर सेव ...और पढ़ें

    Hero Image

    भवन निर्माण के निदेशक गजाधर मंडल


    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की तेज हुई मुहिम में सोमवार को विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष निगरानी इकाई की अलग-अलग टीम ने निदेशक, गुणवता, अनुश्रवण उत्तर क्षेत्र, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर तैनात गजाधर मंडल, के ठिकानों पर छापेमारी की है। भागलपुर के औद्योगिक थानाक्षेत्र के रानीतालाब स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। पुलिस का बंदोबस्त कड़ा है। 

    गजाधर मंडल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस संख्या-27/2025 पटना में दर्ज किया गया है। निदेशक पर आरोप है कि सेवा काल के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने अवैध रूप से और जान बूझकर विभिन्न श्रोतों से लगभग 2,82,61,000/- रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है। जो आंकलन के बाद उनके ज्ञात कानूनी आय वाले स्रोतों काफी अधिक है।

     

    director of building construction gajadhar mandal2

    सोमवार को विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना की अदालत से जारी तलाशी वारंट के आधार पर भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में एक साथ तलाशी चल रही है। तलाशी के क्रम में नकदी, बेशकीमती भूखंडों, फ्लैट, बान्ड आदि से जुड़े दस्तावेज और ज्वैलरी आदि बरामद होने की बात निगरानी विभाग के सूत्रों ने दी है। देर शाम तक निगरानी अधिकारी मामले में विधिवत जानकारी देंगे।