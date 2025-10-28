तेजस्वी होंगे काल कोठरी के मुख्य कैदी, अश्विनी चौबे बोले, अब बस करो 'मुंगेरीलाल'; नीतीश को बताया सर्वमान्य 'मुखिया'

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Electionsभागलपुर विधानसभा में पिछले तीन बार से कमल नहीं खिल रहा है। इसको लेकर भागलपुर की जनता बहुत ही परेशान है। आज हम लोगों के साथ सामने भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे हैं। इन्हें हम सभी मिलकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे और 12 वर्षों का वनवास खत्म होगा। भागलपुर में पुन: कमल खिलेगा।

बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विकास की गंगा बह रही है। पूरा बिहार इस समय विकास, सुशासन और स्थिरता के पथ पर अग्रसर है। इसके सामने महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह बिखरा और असहाय दिखाई दे रहा है, जो एनडीए के विजयी रथ को रोकने में कहीं से भी सक्षम नहीं है। यह वही महागठबंधन है, जिसने 2005 से पहले बिहार में भय, खौफ, डर भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चलाई थी।

जिसे बिहार की जनता ‘जंगलराज’ के नाम से याद करती है। नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, मेरे और एनडीए के अनेक कर्मठ नेताओं ने उस खौफनाक दौर से बिहार को निकालकर विकास और सुशासन की दिशा दी। बिहार ने तब ठान लिया था कि अब भय और हिंसा नहीं, विकास ही पहचान होगा।

चौबे ने याद दिलाया कि वर्ष 2005 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव प्रचार के लिए बिहार आए थे, तब उन्होंने मुजफ्फरपुर कांड का उल्लेख करते हुए भागलपुर की चुनावी सभा में कहा था “मेरा किसलय कोई लौटा दे।” वाजपेयी जी के इन शब्दों ने पूरे बिहार में एनडीए की लहर पैदा कर दी थी, और जनता ने लालू शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया था। पिछले 20 वर्षों (2005 से 2025) में बिहार ने एनडीए के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की दृढ़ नीति, गृहमंत्री अमित शाह जी के कड़े कानूनों और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के विकास कार्यों ने भारत को नई ऊंचाइयां दी हैं।

हमलोग जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा के अनुयायी भ्रष्टाचार और दुराचार से कभी समझौता नहीं किया। इसी सिद्धांत पर बिहार की जनता ने बार-बार एनडीए को जनादेश दिया, राजनीति में सुचिता बनी रहनी चाहिए। विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश देगी, और नीतीश कुमार ही एनडीए के मुखिया होंगे।

महागठबंधन देख रहा है मुंगेरीलाल का सपना महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार में कोई भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अपराध से जुड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद काल कोठरी के मुख्य कैदी जरूर बनेंगे, क्योंकि उनका असली ठिकाना वहीं है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले जनता को नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले का जवाब दें और जिन गरीबों की जमीन ली गई, उसे वापस करें, उसके बाद ही राजनीति की बात करें। आगे कहा कि बिहार की जनता 2005 में ही जाग चुकी है, अब वह दोबारा जंगलराज और डरावने खौफ के मंजर में लौटना नहीं चाहती। पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य विकास की राह पर अग्रसर है।