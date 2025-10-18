हमरे राजा जी के दिलवा टूट जाई... RJD की चालाकी में फंस गई कांग्रेस, Bihar Election में युवराज को प्यारी है दुधारू गाय की दुलत्ती...
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की गांठ ऐसी उलझी है कि कांग्रेस और राजद दोनों पार्टियों ने एक सीट पर अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवराजों के आपस में ही शह और मात के खेल खेलने से चुनाव की तैयारियों में जुटे नेता-कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए हैं। कहलगांव सीट पर मामला बुरी तरह फंस गया है। झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे को राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर कलह बढ़ा दी है। बिजली की चकाचौंध वाली इस हाट सीट पर एक दल के युवराज इतने मजबूर हो चुके हैं कि दूध देने वाली गाय का मोह छोड़ ही नहीं पा रहे। लिहाजा कांग्रेस की परंपरागत सीट पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस से भी टक्कर लेने को तैयार हो गए।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 दुधारू गाय की दुलत्ती किसे प्यारी नहीं होती। बिजली की चकाचौंध वाली एक हॉट सीट पर एक दल के युवराज इन दिनों इतने मजबूर हो चुके हैं कि दूध देने वाली गाय का मोह छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए परंपरागत सीट पर अपने सहयोगी से भी टक्कर लेने को तैयार हो गए। ऐसा इसलिए कि युवराज के दल का ईंधन दुधारू गाय बनाए गए जोहारी नेता से मिल रही है।
अब अपने कुनबे को मिलने वाला ईंधन युवराज कैसे रोक सकते। जोहारी नेता भी ठहरे दबंग। उनकी हसरत उनके नेता और नेता के युवराज ने चंद माह पूर्व पूरी कर दी थी। जिसके बाद पार्टी को ईंधन की लगातार जुगाड़ जोहारी नेता ही कर रहे हैं। ऐसे में उसकी दूसरी हसरत को पूरा करने में युवराज अपने प्रमुख सहयोगी से भी रार ले रखी है।
जोहारी नेता की दूसरी हसरत पूरी करने के लिए युवराज ने चुनावी रण की सामूहिक गोलबंदी को भी ताक पर रखकर उसके बुलावे पर दौड़े चले आए ही, जोहारी नेता की दूसरी हसरत पूरी करने का सीधा संकेत भी दे दिया। बेचारे प्रमुख सहयोगी की तरफ से परंपरागत इलाके की चुनावी रण में कूदने की सभी तैयारी पूरी रहने के बाद भी उसे ठेंगा दिखाने में परहेज नहीं किया। ऐसा नहीं करते तो ईंधन देने वाले उनके जोहारी राजा का दिल जो टूट जाता।
जदयू के बुलो मंडल एवं जनसुराज के पवन चौधरी ने भरा नामांकन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चौथे दिन नवगछिया अनुमंडल में नामांकन प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को दिनभर गहमागहमी बनी रही। एनडीए गठबंधन की ओर से गोपालपुर विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं, बिहपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पवन चौधरी ने भी नामांकन पत्र जमा किया।
गोपालपुर से निर्दलीय संजीव कुमार भी उतरे मैदान में
गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर उमड़ी रही। बुलो मंडल और संजीव कुमार के सैकड़ों समर्थक कचहरी ग्राउंड में जुटे, जिससे माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। नामांकन के बाद प्रत्याशियों के काफिले के निकलने से मकंदपुर चौक से लेकर नवगछिया अनुमंडल गेट तक जाम जैसे हालात बन गए।
नवगछिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और सड़क को जल्द क्लियर कराया। नामांकन के प्रक्रिया में भीड़ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित पार्क की लाइट तोड़ दी गई, प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में दिनभर शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। अनुमंडल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
