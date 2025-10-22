Language
    तेजस्वी के करीबी संजय यादव, कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा पर केस, सलाहउद्दीन से सेटिंग पर कसा शिकंजा, आचार संहिता का मामला

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    Bhagalpur Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन के आखिरी दिन सोमवार, 20 अक्टूबर को राजद प्रत्याशी के तौर पर नामजदगी का पर्चा भरने जा रहे डिप्टी मेयर डा. सलाहउद्दीन अहसन को रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चुनाव आयोग की ओर से मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। तेजस्वी यादव के करीबी झारखंड के मंत्री संजय यादव, अजित शर्मा आदि सलाहउद्दीन को भागलपुर शहर के गिरिजा मुक्तेश्वर कालोनी ले गए थे। 

    Bhagalpur Assembly Election 2025: सलाहउद्दीन प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने तेजस्वी यादव के करीबी झारखंड के मंत्री संजय यादव, अजित शर्मा आदि पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। 

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Assembly Election 2025 राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डा. सलाहउद्दीन अहसन को नामांकन कार्यालय में प्रवेश के पूर्व नगर निगम चौराहे के समीप से कार से डीएम आवास के सामने वाली गिरिजा मुक्तेश्वर काॅलोनी ले जाया गया था। 20 अक्टूबर 2025 को उप महापौर को जब गिरिजा मुक्तेश्वर कॉलोनी स्थित एक व्यक्ति के निजी आवास ले जाया गया था। जहां झारखंड राज्य के मंत्री संजय यादव, भागलपुर के निवर्तमान विधायक और पूर्व उप महापौर मुहम्मद इकबाल उर्फ बाबुल खान आदि जमा हुए थे।

    कॉलोनी के एक निजी मकान में इस गहमागहमी और जुटान की जानकारी बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी को देकर उन्हें मौके पर आने का अनुरोध किया था। तब शाम चार बज रहे थे। दंडाधिकारी चौधरी जब वहां पहुंचे तब वहां थानाध्यक्ष पुलिस बल केस साथ मौजूद थे। तब वहां और कोई उपस्थित नहीं था।

    बरारी थानाध्यक्ष ने दंडाधिकारी को व्हाट्सएप्प के जरिये एक वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया जिसे देखने पर घटनाक्रम की जानकारी हुई थी। इस बाबत मुहम्मद सलाहउद्दीन से जब पुलिसकर्मी ने पूछा कि आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तब पुलिसकर्मी ने पूछा कि आपको नामांकन से कोई रोक रहा है, क्या और क्या आपको नामांकन करने जाना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है ना ही नामांकन करना है।

    पुलिस ने निजी मकान के मालिक जनार्दन प्रसाद यादव से भी की पूछताछ

    पुलिस टीम गिरिजा मुक्तेश्वर कॉलोनी स्थित जिस निजी मकान में झारखंड के मंत्री, भागलपुर के विधायक और अन्य को देखा था उसके मालिक जनार्दन प्रसाद यादव से पूछताछ की। उनका कहना था कि सभी नेता उनके परिचित थे। उससे निजी रूप से मिलने आए थे। दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी ने प्राप्त फोटोग्राफी, वीडियो क्लिप को देखने के बाद माना कि उक्त मकान के पास अधिक संख्या में समर्थक और हथियारों से लैस अंगरक्षकों की मौजूदगी थी। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन है।

    उन्होंने अपने बयान पर बरारी थाने में इस बाबत केस दर्ज करा दिया है। दर्ज केस के मजमून में दंडाधिकारी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की कॉपी भी प्रस्तुत किया है जिनमें झारखंड राज्य के मंत्री संजय यादव, निवर्तमान विधायक भागलपुर, पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान आदि की मौजूदगी शामिल थी।