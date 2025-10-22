तेजस्वी के करीबी संजय यादव, कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा पर केस, सलाहउद्दीन से सेटिंग पर कसा शिकंजा, आचार संहिता का मामला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Assembly Election 2025 राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डा. सलाहउद्दीन अहसन को नामांकन कार्यालय में प्रवेश के पूर्व नगर निगम चौराहे के समीप से कार से डीएम आवास के सामने वाली गिरिजा मुक्तेश्वर काॅलोनी ले जाया गया था। 20 अक्टूबर 2025 को उप महापौर को जब गिरिजा मुक्तेश्वर कॉलोनी स्थित एक व्यक्ति के निजी आवास ले जाया गया था। जहां झारखंड राज्य के मंत्री संजय यादव, भागलपुर के निवर्तमान विधायक और पूर्व उप महापौर मुहम्मद इकबाल उर्फ बाबुल खान आदि जमा हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कॉलोनी के एक निजी मकान में इस गहमागहमी और जुटान की जानकारी बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी को देकर उन्हें मौके पर आने का अनुरोध किया था। तब शाम चार बज रहे थे। दंडाधिकारी चौधरी जब वहां पहुंचे तब वहां थानाध्यक्ष पुलिस बल केस साथ मौजूद थे। तब वहां और कोई उपस्थित नहीं था।

बरारी थानाध्यक्ष ने दंडाधिकारी को व्हाट्सएप्प के जरिये एक वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया जिसे देखने पर घटनाक्रम की जानकारी हुई थी। इस बाबत मुहम्मद सलाहउद्दीन से जब पुलिसकर्मी ने पूछा कि आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तब पुलिसकर्मी ने पूछा कि आपको नामांकन से कोई रोक रहा है, क्या और क्या आपको नामांकन करने जाना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है ना ही नामांकन करना है।



पुलिस ने निजी मकान के मालिक जनार्दन प्रसाद यादव से भी की पूछताछ



पुलिस टीम गिरिजा मुक्तेश्वर कॉलोनी स्थित जिस निजी मकान में झारखंड के मंत्री, भागलपुर के विधायक और अन्य को देखा था उसके मालिक जनार्दन प्रसाद यादव से पूछताछ की। उनका कहना था कि सभी नेता उनके परिचित थे। उससे निजी रूप से मिलने आए थे। दंडाधिकारी अमरेश कुमार चौधरी ने प्राप्त फोटोग्राफी, वीडियो क्लिप को देखने के बाद माना कि उक्त मकान के पास अधिक संख्या में समर्थक और हथियारों से लैस अंगरक्षकों की मौजूदगी थी। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन है।