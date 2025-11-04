'NDA के 30 हेलीकॉप्टर मेरे एक का कर रहे पीछा', तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज
तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र दोहराते हुए नौकरी और रोजगार का वादा किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
जागरण टीम, भागलपुर/ समस्तीपुर। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के 30-30 हेलीकॉप्टर हमारे एक हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं।
इसलिए हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। अपने घोषणा पत्र को दोहराते हुए कहा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में एक को सरकारी नौकरी दिलाने का काम होगा।
बाहर जाने वाले मजदूर को यहीं रोजगार देकर प्रवासन रोकने का काम होगा। तेजस्वी मंगलवार को वारिसनगर, मोहनपुर, बिथान, विभूतिपुर, सहरसा व मधेपुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह बदलाव के मूड में है और इस बार नीतीश सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। वैसे भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है।
उन्होंने कहा कि बंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी हो रही है। माफिया, भ्रष्टाचारी का बोलबाला है। फिर भी सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। यह कैसा सुशासन है जहां आमजन सुरक्षित नहीं है। महंगाई चरम पर है। पढ़ाई-लिखाई व कमाई की कोई व्यवस्था नहीं है।
'हमारी सरकार बनाएं, रोजगार पाएं'
तेजस्वी ने कहा आप हमारी सरकार बनाएं और रोजगार पाएं। हमारी सरकार बनते ही माई-बहिन मान योजना लागू कर दी जाएगी। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन पूरे एक साल के 30 हजार रुपये माताओं-बहनों के खाते में डालने का काम हम करेंगे। एक मौका दीजिएगा तो नौकरी पक्की मिलेगी।
तेजस्वी ने कहा कि अगर हमें मुख्यमंत्री बनाइएगा तो मधेपुरा जिले की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। बिहार पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी, पलायन और महंगाई से जूझ रहा है। महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकास की नई दिशा मिलेगी। किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे। किसानों का बकाया बिजली बिल माफ कर देंगे। हम अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे।
मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित हरिहर साहा महाविद्यालय के मैदान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहारीगंज से राजद प्रत्याशी रेणु कुमारी व आलमनगर से वीआईपी प्रत्याशी नवीन कुमार को जिताने की अपील की।
बिहारी ही बिहार को चलाएगा
उदाकिशुनगंज में उनका भाषण महज तीन मिनट का रहा। इसके अलावा सहरसा विधानभा क्षेत्र के सौरबाजार, सिरादेय और नवहट्टा में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है। बीस साल पुरानी सरकार जाने वाली है। एक नया बिहार बनाना है। ऐसा बिहार, जहां यहीं रोजगार मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को फैक्ट्री लगे।
तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में ओर विक्ट्री चाहिए बिहार में। यह होनेवाला नहीं है। बिहारी ही बिहार को चलाएगा, कोई बाहरी नहीं। यहां एक ऐसी सरकार बनेगी, जहां से किसी बिहारी को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए दूसरी जगह भटकना नहीं पड़े।
