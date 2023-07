Bihar: खुशखबरी ! भागलपुर और जमालपुर से दिल्ली जाना होगा आसान, जल्द मिलेगा तेजस और Rajdhani Express का तोहफा

Tejas Express पूर्व रेलवे के नए महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी बुधवार को जमालपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मालदा भागलपुर जमालपुर और किऊल रेलखंड के यात्रियों की यह मांग है कि इस रूट से भी राजधानी चले। जल्द ही इसके परिचालन पर मुहर लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले साल के शुरुआती माह में दोनों स्टेशनों का लुक बदल जाएगा।

Bihar: भागलपुर और जमालपुर रेलखंड पर दौड़ेगी तेजस और Rajdhani Express

