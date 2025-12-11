बेऊर जेल में होगा टी-20 क्रिकेट मैच, बिहार के काराकर्मी लगाएंगे चौके-छक्के; 10 टीमें लेंगी हिस्सा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कारा मुख्यालय की तरफ से राज्य के सभी जेलों की टीमें पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर जेल में 12 से 21 दिसंबर तक होने वाली टी-20 क्रिकेट मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी आठ केंद्रीय कारा से जुड़े 59 जेलों के कारा कर्मी और पदाधिकारी क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भाग लेंगे।

टी-20 क्रिकेट मैच में भाग लेने वाली कुल दस टीमों में प्रत्येक टीम में 14-14 खिलाड़ी सदस्य और एक मैनेजर समेत कुल 15 सदस्यीय टीम भाग ले रही है। भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा से जुड़े जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर जेल मिलाकर चयनित क्रिकेट टीम में भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा से दो कक्षपाल धनु कुमार, सुनील कुमार, जमुई मंडल कारा से तीन कक्षपाल रवि कुमार यादव, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चंदन कुमार, मुंगेर मंडल कारा से निम्न वर्गीय लिपिक मुहम्मद रेयाज अंसारी जिन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है।

उनके अलावा कक्षपाल कुंदन कुमार द्वितीय, मनीष कुमार, लखीसराय मंडल कारा से कक्षपाल सुधीर कुमार, विवेक कुमार और चंदन कुमार तथा शेखपुरा मंडल कारा से अधीक्षक लाल बाबू सिंह को टीम का कैप्टन बनाया गया है। इसी मंडल कारा के निम्न वर्गीय लिपिक संतोष कुमार और कक्षपाल नौशाद खान को शामिल किया गया है। टीम में विशेष केंद्रीय कारा के बड़ा बाबू मुहम्मद जावेद हुसैन को टीम का मैनेजर बनाया गया है।

विशेष केंद्रीय कारा के अधीक्षक राजीव कुमार झा ने कहा है कि हमें विश्वास और पूरा भरोसा है कि हमारे जेल वृत से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी के अलावा क्षेत्र रक्षण में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा वृत से जुड़े जेलों की भी एक टीम भाग ले रही है।

टी-20 क्रिकेट में भाग लेने वाली सभी टीमों के ठहरने, भोजन और खेल की तमाम तैयारी की जिम्मेदारी बेऊर जेल अधीक्षक को दी गई है। सहायक कारा महानिरीक्षक राजीव कुमार सिंह को प्रतियोगिता का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू नियमों का पालन किया जाना है।

12 से 15 दिसंबर के बीच होगा लीग मैच, 20 को सेमी फाइनल, 21 को होगा फाइनल मुकाबला कारा मुख्यालय की तरफ से आयोजित टी-20 क्रिकेट मैच में 12 से 15 दिसंबर के बीच लीग मैच होना है। 20 दिसंबर को सेमी फाइनल और 21 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होना है। भाग लेने वाली केंद्रीय कारा के बेऊर वृत जेल, पूर्णिया वृत जेल, केंद्रीय कारा भागलपुर वृत, बक्सर जेल वृत, प्रोबेशन सेवा, कारा निरीक्षणालय, मुजफ्फरपुर जेल वृत, मोतिहारी जेल वृत, गयाजी जेल वृत, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर जेल वृत की टीम भाग ले रही है।