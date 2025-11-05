Dev Diwali 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा का विशेष संयोग, किसको फायदा, किसको नुकसान? देव दिवाली पर देखें SuperMoon 2025

ललन तिवारी, भागलपुर। Super Moon 2025, November Supermoon 2025 आज रात आसमान में एक अद्भुत खगोलीय दृश्य देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा 2025 और देव दीपावली 2025 के मौके पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा, जिसके कारण सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बड़ा, उज्ज्वल और चमकीला दिखाई देगा। इसकी प्राकृतिक रोशनी से धरती नहा उठेगी और चांदनी का सौंदर्य पूरे वातावरण को मनमोहक बना देगा।

खगोल विज्ञान के अनुसार, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आता है और उसी दिन पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा का आकार और चमक कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज रात का पूर्ण चंद्र साल के सबसे चमकीले चंद्र दर्शन के रूप में यादगार रहेगा।

ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष संयोग बूढ़ानाथ मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित भूपेश मिश्रा ने बताया कि यह संयोग केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी विशेष माना गया है। उन्होंने कहा कि पांच नवंबर, बुधवार को चंद्रमा मेष राशि में दिनभर भ्रमण करेंगे, जबकि सूर्य तुला राशि पर स्थित रहेंगे।

पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी होने के कारण, चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने से आकार और चमक दोनों में वृद्धि होगी। सूर्य के ठीक सप्तम भाव में होने से चंद्रमा पूर्ण तेजस्वी रूप में दिखाई देंगे। ज्योतिष के अनुसार यह संयोग मानसिक प्रसन्नता, ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला माना गया है।

खगोलविदों, आसमान से जुड़े प्रेमियों में खासी उत्सुकता खगोलीय घटना के कारण भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के खगोल प्रेमियों, फोटोग्राफरों व बच्चों में उत्सुकता है। लोग मोबाइल और कैमरे से चांद की तस्वीर कैद करने की तैयारी में हैं। मौसम साफ रहा तो चांद का सौंदर्य देखने वालों को अद्भुत अनुभव मिलेगा। सामान्य पूर्णिमा से लगभग 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत तक अधिक चमकीला दिखेगा। सूर्योदय के बाद फीकी चांदनी का एहसास देर तक बना रहेगा।