भागलपुर पुलिस ने 12 घंटे में मंदिर चोरी का किया खुलासा; 125 साल पुरानी दुर्गा मूर्ति बरामद, एक गिरफ्तार
भागलपुर पुलिस ने एक मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 12 घंटे के भीतर 125 साल पुरानी दुर्गा मूर्ति बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। कहलगांव थानाक्षेत्र के राजघाट मंदिर से 125 साल पुरानी दुर्गा महारानी की मूर्ति, अष्टधातु की शिवलिंग, भगवान गणेश, लड्डु गोपाल, चांदी के मुकुट आदि को चोरी के 12 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया है।
इस संबंध में शनिवार की सुबह चौधरी टोला निवासी प्रशांत कुमार सेठ ने कहलगांव थाने में चोरी का केस दर्ज कराया था। एसएसपी हृदय कांत ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में बरामदगी के लिए कहलगांव डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित के त्वरित बरामदगी का टास्क दे रखा था।
पुलिस टीम ने तकनीकी सेल की मदद से चोरी के बारह घंटे के अंदर राजघाट मंदिर से चोरी हुई दुर्लभ दुर्गा महारानी की मूर्ति,शिवलिंग,भगवान गणेश,लड्डु गोपाल की मूर्ति,दानपेटी की नकदी घंटा फ्रेम फोटो आदि को बरामद कर लिया।
पुलिस टीम ने छापेमारी कर शिव कुमारी पहाड़ निवासी राजेश तांती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम राजेश के यहां से ही चोरी गई मूर्ति आदि बरामद किया है।
चोरी में शामिल अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में कहलगांव इंस्पेक्टर, दुबे देवगुरु समेत आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल किए गए थे।
पुलिस की छापेमारी में हुई बरामदगी
125 वर्ष पुरानी अष्टधातु की दुर्गा माता की मूर्ति, चांदी का शिवलिंग, अष्टधातु की भगवान गणेश की मू मूर्ति,लड्डू गोपाल की मूर्ति, दान पेटी से चोरी हुए नकदी,दो पीस घंंटा, एक पीतल की घंटी, एक शंख, एक पीतल का बर्तन के अलावा फ्रेम की हुई देवी देवताओं की 20 तस्वीरें बरामद करने में पुलिस टीम सफल रही।
हाल में हुई मंदिरों में चोरी की वारदात
- तीन जुलाई 2025 को एसएसपी कार्यालय से सटे मंदिर परिसर से अष्टधातु की बनी नाग सांप, बर्तन-घंटा चुरा 1लिया। जोगसर थाने में केस दर्ज किया गया है। पूर्व में चोर इस मंदिर की दानपेटी चुरा लिए थे।
- चार जुलाई 2025 को एसएम कालेज रोड स्थित पुलिस शिविर के सामने वाली मंदिर से चोरों ने पांच किलोग्राम बजनी अष्टधातु की बनी नाग सांप चुरा लिए गए।, जोगसर थाने में केस दर्ज कराया गया है। पांच माह पूर्व स्वर्ण जेवरात भी चोरों ने चुरा लिया था।
- 24 मई 2025 को नवगछिया में मंदिर से बजरंगबली की मूर्ति से चोदी के कान के कुंडल, चांदी की जनेऊ, पांव का कड़ा समेत अन्य जेवरात चुरा लिए।
- 10 मार्च 2025 को कहलगांव के अंतीचक स्थित मंदिर से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से चढ़ाया गया 18 किलोग्राम चांदी के झाप की चोरी कर ली गई थी।
