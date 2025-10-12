Bhagalpur News: राजघाट मंदिर से चोरी हुई 125 साल पुरानी मूर्ति और सामान बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कहलगांव थानाक्षेत्र के राजघाट मंदिर से 125 साल पुरानी दुर्गा महारानी की मूर्ति, अष्टधातु की शिवलिंग,भगवान गणेश, लड्डु गोपाल,चांदी के मुकुट आदि को चोरी के 12 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया है। इस संबंध में शनिवार की सुबह चौधरी टोला निवासी प्रशांत कुमार सेठ ने कहलगांव थाने में चोरी का केस दर्ज कराया था। एसएसपी हृदय कांत ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में बरामदगी के लिए कहलगांव डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित के त्वरित बरामदगी का टास्क दे रखा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस टीम ने तकनीकी सेल की मदद से चोरी के बारह घंटे के अंदर राजघाट मंदिर से चोरी हुई दुर्लभ दुर्गा महारानी की मूर्ति,शिवलिंग,भगवान गणेश,लड्डु गोपाल की मूर्ति,दानपेटी की नकदी घंटा फ्रेम फोटो आदि को बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर शिव कुमारी पहाड़ निवासी राजेश तांती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम राजेश के यहां से ही चोरी गई मूर्ति आदि बरामद किया है। चोरी में शामिल अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

छापेमारी दल में कहलगांव इंस्पेक्टर, दुबे देवगुरु समेत आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल किए गए थे।

पुलिस की छापेमारी में हुई बरामदगी 125 वर्ष पुरानी अष्टधातु की दुर्गा माता की मूर्ति, चांदी का शिवलिंग, अष्टधातु की भगवान गणेश की मू मूर्ति,लड्डू गोपाल की मूर्ति, दान पेटी से चोरी हुए नकदी,दो पीस घंंटा, एक पीतल की घंटी, एक शंख, एक पीतल का बर्तन के अलावा फ्रेम की हुई देवी देवताओं की 20 तस्वीरें बरामद करने में पुलिस टीम सफल रही।