    Bhagalpur News: एसटीईटी में भाई के बदले परीक्षा देने के प्रयास में युवक धराया

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    भागलपुर के बरारी औद्योगिक क्षेत्र में एसटीईटी परीक्षा के दौरान एक युवक को भाई के बदले परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर निवासी प्रकाश चंद्रा उर्फ रोहित, राहुल कुमार के स्थान पर परीक्षा देने आया था। सुरक्षाकर्मियों को संदेह होने पर बायोमेट्रिक मिलान से धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरारी औद्योगिक प्रांगण स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एसटीईटी की परीक्षा की दूसरी पाली में भाई के बदले परीक्षा देने का प्रयास करते मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिया गया।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान प्रकाश चंद्रा उर्फ रोहित के रूप में हुई है जो समस्तीपुर के धमौन पटौरी का रहने वाला है। वह राहुल कुमार के बदले दूसरी पाली में परीक्षा देने की कोशिश करते पकड़ लिया गया।

    केंद्राधीक्षक ने उसे औद्योगिक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार को सौंप दिया। जिसे गिरफ्तार कर पुलिस टीम आगे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    सुरक्षाकर्मियों को हुआ शक, जांच में प्रकाश की खुल गई कलई

    बियाडा स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दूसरी पाली में परीक्षा देने आए प्रकाश चंद्रा उर्फ रोहित की गतिविधि को लेकर शक हो गया।

    सुरक्षा गार्डों ने केंद्राधीक्षक को तुरंत जानकारी दे दी। केंद्राधीक्षक ने बायोमेट्रिक मिलान में 34 प्रतिशत मिलान हुआ तभी उससे सख्ती से पूछताछ की जाने लगी तो उसकी कलई खुल गई।

    वह दामोदरपुर, सोनपुर सारण में रह रहे अपने भाई राहुल कुमार राय के बदले परीक्षा देने आया था।

