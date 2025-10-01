एक कॉल से दूर होगी भागलपुर की बिजली समस्या, दशहरा पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्यूआरटी टीम गठित

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आम लोगों को बिजली से संबंधित किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी अभियंताओं से विशेष ड्यूटी ली जाएगी। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में कोई खराबी होने पर उसे अविलंब दूर करने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) बनाई गई है।

अभियंता और लाइमैन की टीम गठित की गई है। शहर में तार टूटने, फ्यूज उड़ने, ट्रांसफार्मर जलने या अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती, तो उपभोक्ताओं के एक काल पर समस्याओं का समाधान कर आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।

दुर्गा पूजा पर निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्किल स्तर पर भी कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

बिजली की गड़बड़ी पर यहां करें काल

1.विद्युत सब डिवीजन, मोजाहिदपुर

मोहल्ला : स्टेशन, सोनापट्टी, लोहापट्टी, पटलबाबूरोड, भगत सिंह चौक, टोला, काजवली चौक, वेरायटी चौक से खलीफाबाग चौक, तातारपुर व मुंदीचक, उर्दू बाजार, लहेरी टोला जूनियर इंजीनियर : 9264428005

मोहल्ला : अलीगंज से मस्जिद, लोहिया पुल के उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी, कुतुबगंज, मिरजानहाट, मोहद्दीनगर, मारुफचक, हसनगंज, काजीचक जूनियर इंजीनियर : 9264428004

मोहल्ला : गोलाघाट से शंकर टाकीज, खलीफाबाग, बूढ़ानाथ, जोगसर चौक से शंकर टॉकीज, लाजपत पार्क जूनियर इंजीनियर : 9264428006

2.विद्युत सब डिवीजन, तिलकामांझी

मोहल्ला : भीखनपुर, बरहपुरा, आनंदबाग, मुंदीचक, मिनी मार्केट जूनियर इंजीनियर : 9264428014

मोहल्ला : मशाकचक, खंजरपुर, आदमपुर, कोयलाघाट, एसएम कालेज रोड खंजरपुर जूनियर इंजीनियर : 9264428013

मोहल्ला : बरारी, अस्पताल, कुप्पा घाट, तिलकामांझी, बहादुरपुर, गंगापुर, सोइन खान भट्टा, जेल रोड जूनियर इंजीनियर : 9264428012

3.विद्युत सब डिवीजन, नाथनगर

मोहल्ला : तातारपुर, परबत्ती, आसानंदपुर, कबीरपुर, विश्वविद्यालय जूनियर इंजीनियर : 9264428009

मोहल्ला : चंपानगर, चंपानाला, मनसकामना नाथनगर जूनियर इंजीनियर : 9264428010

मोहल्ला : चंपानगर, महाशय ड्योढ़ी, सीटीएस रोड, दीन मोहम्मदपुर लेन, नरगा, देवी मंडप लेन जूनियर इंजीनियर : 9264428008

जूनियर इंजीनियर के नहीं सुनने पर सहायक अभियंता को बताएं

मोजाहिदपुर विद्युत सब डिवीजन :सहायक अभियंता : 9264428002

नाथनगर विद्युत सब डिवीजन :सहायक अभियंता : 9264428007

तिलकामांझी विद्युत सब डिवीजन :सहायक अभियंता : 9264428011

अलीगंज विद्युत सब डिवीजन :सहायक अभियंता : 9264428015

इसके अलावा यहां भी कर सकते हैं शिकायत

विद्युत कार्यपालक अभियंता (शहरी): 9264428001