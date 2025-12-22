Language
    भारतीय टीम में खेलेगी भागलपुर की प्रज्ञा भारती, बैडमिंटन में संभालेंगी फ्रंट पोजिशन, जानिए... इनकी उपलब्धि

    By Mithilesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    बैडमिंटन खिलाड़ी प्रज्ञा भारती

    संवाद सूत्र, बिहपुर (भागलपुर)। बिहार राज्य के भागलपुर जिले के नवगछिया मक्खातकिया निवासी राजेंद्र प्रसाद मंडल व शीला कुमारी की पुत्री प्रज्ञा भारती ने खेल में कमाल कर दिखाया है। प्रज्ञा का चयन साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह चैंपियनशिप 27 से 29 दिसंबर तक एशियन बाल बैडमिंटन महासंघ के बैनर तले भारतीय महासंघ व बिहार राज्य संघ के संयोजन में पटना में होगी।

    खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी बेहतर है प्रज्ञा

    राज्य प्रवक्ता सह नवगछिया पुलिस जिला संघ के सचिव ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि हिंदी से स्नातक कर चुकी प्रज्ञा मूल रूप से मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत टपुआ टोला की निवासी है। जबकि वर्तमान में उसका पता नवगछिया है। उसके पिता एसआर उच्च विद्यालय, नाथनगर में पुस्तकालयाध्यक्ष व मां मधेपुरा के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय लक्ष्मीनियां, चौसा में शिक्षिका हैं।

    साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन


    ज्ञानदेव ने बताया कि बीते 8 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई चयन प्रतियोगिता एवं पूर्व में सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में किए प्रदर्शन के आधार पर बिहार के तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसके लिए प्रज्ञा ने काफी मेहनत की है। वे पढ़ाई के साथ-साथ खेल में काफी समय देती है। दोनों के बीच सामंजस्य रखती है। तभी उन्होंने यह मुकाम प्राप्त किया है। आज उसकी मेहनत ने भारतीय टीम में उसे जगह दिला दी।

    27 से 29 दिसंबर तक पटना में होगा खेल का आयोजन


    बाल बैडमिंटन फेडरेशन आफ इंडिया के महासचिव वाई. राजा राव के पत्र के हवाले से बिहार बाल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरीशंकर ने बताया कि भारतीय पुरुष टीम में शामिल मधेपुरा के दीपक प्रकाश रंजन बैक पोजिशन और महिला टीम में शामिल वैशाली की साक्षी कुमारी व नवगछिया की प्रज्ञा भारती फ्रंट पोजिशन संभालेंगी। भागलपुर, नवगछिया और मधेपुरा के खेल प्रेमियों और खेल पदाधिकारियों ने प्रज्ञा को बधाई और शुभकामनाएं दी है।