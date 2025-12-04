Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मार्ट मीटर चोरी कर 30 हजार में तिब्बती मार्केट को बेचा कनेक्शन, निजी मिस्त्री गिरफ्तार

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    दिल्ली में एक निजी मिस्त्री को स्मार्ट मीटर चोरी करने और उसे 30 हजार रुपये में तिब्बती मार्केट को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जां ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्मार्ट मीटर चोरी कर बेचा कनेक्शन

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्मार्ट मीटर चोरी कर चोरी कर उस मीटर को 30 हजार रुपये लेकर तिब्बती मार्केट में लगा देने का अजब-गजब मामला प्रकाश में आया है। बरारी थानाक्षेत्र के सुरखीकल मोहल्ले में रहने वाले कंज्यूमर सुशील कुमार के घर लगी स्मार्ट मीटर पंद्रह दिनों पूर्व चोरी हो गई थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त चोरी की रिपोर्ट सुशील ने बरारी थाने में दर्ज कराई। चोरी की जानकारी बिजली विभाग के कनीय अभियंता मिथिलेश कुमार को भी आवेदन के माध्यम से दिया था। कनीय अभियंता ने विभागीय कवायद पूरी करा दूसरा स्मार्ट मीटर कंज्यूमर सुशील कुमार के यहां लगवा दिया।

    एसटीएफ की टीम को जांच में लगाया

    दूसरी तरफ चोरी हुई स्मार्ट मीटर की खोजबीन के लिए बिजली विभाग से एसटीएफ की टीम को लगाया गया। तकनीकी टीम लोकेशन के आधार पर विद्युत अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार के नेतृत्व में तिब्बती मार्केट पहुंची। वहां चोरी हुई उस मीटर को बिजली कनेक्शन के साथ देख टीम चौंक गई। 

    तिब्बती मार्केट का संचालन करने वाली ग्रुप के लीडर से जब उक्त स्मार्ट मीटर और बिजली कनेक्शन को लेकर तहकीकात की तो अधीक्षण अभियंता भी सन्न रह गए। तिलकामांझी क्षेत्र के विभागीय कनीय अभियंता से जब कनेक्शन के बारे में पूछा तो पता चला तिब्बती मार्केट में विभाग की तरफ से कोई बिजली कनेक्शन दिया ही नहीं गया है।

    बिजली विभाग का स्टाफ कह लगाया था मीटर

    तिब्बती मार्केट का संचालन करने वाले ग्रुप के लीडर ने बताया कि बिजली विभाग का स्टाफ रवि रंजन उनके पास आया और कनेक्शन करा देने की बात कही। इसके एवज में 30 हजार रुपये लिए थे। रुपये लेने के बाद कनेक्शन भी स्मार्ट मीटर के साथ लगा दिया था। 

    तहकीकात में रवि कुमार प्राइवेट मिस्त्री निकला। जिसका विभाग से कोई वास्ता नहीं था। तब तिब्बती मार्केट वालों ने उसे कॉल कर बुलाया और फ्रॉड करने वाले रवि को पकड़ तिलकामांझी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया।

    कैसे रवि के पास पहुंची चोरी की मीटर

    आरोपित मिस्त्री से पूछताछ बाद तिलकामांझी थानाध्यक्ष ने उसे बरारी थाने की पुलिस को वहां से जुड़े केस का आरोपित होने के कारण सौंप दिया है। अब रवि से पूछताछ की जा रही है। उससे यह पूछा जा रहा है कि आखिर बिजली का कनेक्शन बिना विभागीय आदेश के कैसे दे दिया। 

    चोरी का स्मार्ट मीटर उसके पास कैसे आया। उसने ही कंज्यूमर सुशील कुमार के यहां से स्मार्ट मीटर चुराया था। बरारी पुलिस पकड़ में आए आरोपित से पूछताछ जारी रखी है।