Smart Meter: स्मार्ट मीटर अपडेट में 50 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट से लग रहा जोर का झटका

जागरण संवादादाता, भागलपुर। लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को झटके में चपत लगा देने वाले साइबर शातिर ऐसे-ऐसे तरीके आजमा रहे हैं कि भोले-भाले को छोड़ दें, पढ़े-लिखे भी उनके झांसे में आकर लुट जा रहे हैं। साइबर शातिर अब लोगों के साथ माइंड गेम खेलते हुए स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने में स्मार्ट मीटर को दुरुस्त करने के नाम पर खेल खेलते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए कॉल पर आए ग्राहकों को उनके स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की बात कह उसे ऑनलाइन ठीक करने का झांसा दे 25 से 50 रुपये का सरकारी चार्ज बता ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते हैं। जैसे ही उनकी जाल में फंसे ग्राहक उनके बताए एकाउंट पर 25 से 50 रुपये का ऑनलाइन पेंमेंट करते हैं कि उनके खाते से उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई साइबर शातिर उड़ा ले रहे हैं।

भागलपुर जिले में बीते तीन माह में दो दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं, इनमें अधिकांश पढ़े-लिखे लोग ही हैं। भागलपुर पुलिस इंटरनेट मीडिया समेत अन्य प्लेटफार्म पर साइबर ठगी से बचने को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है लेकिन लोग ठगी के शिकार

होते जा रहे हैं।