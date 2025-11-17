Language
    Smart Meter: स्मार्ट मीटर अपडेट में 50 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट से लग रहा जोर का झटका

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    भागलपुर में साइबर अपराधी स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। वे ग्राहकों को कॉल करके अधिक बिल आने की बात कहते हैं और ऑनलाइन ठीक करने का झांसा देते हैं। 25 से 50 रुपये का भुगतान करने पर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। भागलपुर में कई लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, फिर भी लोग ठगे जा रहे हैं।

    जागरण संवादादाता, भागलपुर। लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को झटके में चपत लगा देने वाले साइबर शातिर ऐसे-ऐसे तरीके आजमा रहे हैं कि भोले-भाले को छोड़ दें, पढ़े-लिखे भी उनके झांसे में आकर लुट जा रहे हैं। साइबर शातिर अब लोगों के साथ माइंड गेम खेलते हुए स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने में स्मार्ट मीटर को दुरुस्त करने के नाम पर खेल खेलते हैं।

    इसके लिए कॉल पर आए ग्राहकों को उनके स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की बात कह उसे ऑनलाइन ठीक करने का झांसा दे 25 से 50 रुपये का सरकारी चार्ज बता ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते हैं। जैसे ही उनकी जाल में फंसे ग्राहक उनके बताए एकाउंट पर 25 से 50 रुपये का ऑनलाइन पेंमेंट करते हैं कि उनके खाते से उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई साइबर शातिर उड़ा ले रहे हैं।

    भागलपुर जिले में बीते तीन माह में दो दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं, इनमें अधिकांश पढ़े-लिखे लोग ही हैं। भागलपुर पुलिस इंटरनेट मीडिया समेत अन्य प्लेटफार्म पर साइबर ठगी से बचने को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है लेकिन लोग ठगी के शिकार
    होते जा रहे हैं।

    केस स्टडी:

    • 16 नवंबर 2025 को होमगार्ड के जवान विनोद कुमार यादव के पुत्र से साइबर ठगों ने 92 हजार रुपये की ठगी कर ली। साइबर शातिर ने स्मार्ट बिजली मीटर को अपडेट करने का झांसा दे ऐसा किया।
    • 16 नवंबर 2025 को ही जोगसर थानाक्षेत्र के बैंक कॉलोनी निवासी प्रगम प्रांश से साइबर ठग ने स्मार्ट बिजली मीटर को अपडेट करने के नाम पर 66 हजार रुपये की साइबर ठगी का शिकार बना डाला।
    • छह सितंबर 2025 को भागलपुर की पूर्व सिविल सर्जन डा. प्रतिमा मोदी के पुत्र प्रमेंद्र कुमार मोदी से स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे 23 हजार रुपये की साइबर ठगी का शिकार बना डाला।
    • 22 अक्टूबर 2025 को स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर सेवानिवृत बैंक अधिकारी बीएन मित्रा और उनकी पत्नी सोमा मित्रा के खाते से दो लाख 51 हजार रुपये की साइबर ठगी।
    • 21 मई 2025 को मक्का कारोबारी जितेंद्र कुमार पोद्दार को स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर झांसा दे उनके खाते से 87 हजार रुपये उड़ा लिए।
    • सात अप्रैल 2025 को तिलकामांझी के सच्चितानंद नगर में रहने वाले सन्नी कुमार को स्मार्ट बिजली मीटर रिचार्ज करने का झांसा दे 24,500 रुपये की साइबर ठगी का शिकार बना लिया।