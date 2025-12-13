भागलपुर में NH के किनारे से हटाए जाएंगे दुकान-होटल और ढाबे, लंबे जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, भागलपुर। एनएच के किनारे बनें दुकान, लाइन होटल व ढाबा जाम का कारण बन रहा है। दुकान, लाइन होटल व ढाबा के किनारे गाड़ियां खड़ी होने के कारण जाम लग रहा है। सबौर से नवगछिया तक करीब दो दर्जन लाइन होटल व ढाबा है, जो सड़क के किनारे हैं। इन जगहों पर भोजन-पानी के लिए गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया जा रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी गाड़ियों को खड़ा कर दिए जाने के कारण लंबा जाम लग जा रहा है।

रात में जाम लगने की वजह से लोगों घंटों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लगने वाली जाम की वजह से स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। सड़क किनारे दुकान, लाइन होटल व ढाबा होने की जानकारी खुद जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को दी है।

जिलाधिकारी यातायात से संबंधित बैठक कर रहे थे। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के दोनों तरफ दुकान, लाइन होटल व ढाबा के कारण भारी वाहन के सड़क पर लगने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वाहन के ठहराव के लिए पर्याप्त स्थान वाले क्षेत्र में ही दुकान, लाइन होटल व ढाबा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी पुिस अधीक्षक नवगछिया, नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर व जिला परिवहन पदाधिकारी को दी गई है। इसके बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं दिख रहा है। दिन में तो कुछ कड़ाई हो रही है, लेकिन रात में स्थिति जस की तस हो जाती है।

जाम हटाने के लिए क्रेन रहेगा उपलब्ध विक्रमशिला पुल पर अक्सर गाड़ियों के खराब होने और ओवरटेक की वजह से जाम लग जा रही है। साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों को घंटों खड़ी कर देने की वजह से भी घंटों जाम लग रहा है। इसको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है।

बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया व यातायात प्रभारी नवगछिया द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि नवगछिया क्षेत्र में यातायात की स्थिति सामान्य है। जाहन्वी चौक पर एक क्रेन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। इसके आलोक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेगूसराय के परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जाहन्वी चौक के पास एक क्रेन की व्यवस्था रहती है, जिसके माध्यम से जाम की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में दिए गए निर्देश के आलोक में वाहनों के परिचालन को नियंत्रित कर परिचालन सामान्य किए जाने की कार्रवाई की जाती है।

जिलाधिकारी ने उक्त स्थल पर ट्राली की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया ताकि वाहनों काे बैच बनाकर परिचालित कराने की सुविधा हो। इसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया, यातायात प्रभारी नवगछिया व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेगूसराय के परियोजना निदेशक को दी गई है।