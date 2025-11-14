School Holiday: आज सभी Private School और सरकारी विद्यालय बंद... कोचिंग संस्थानों में भी नहीं होगी क्लास, ये है बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Schools Closed Today आज सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना 14 नवंबर (शुक्रवार) को निर्धारित की गई है। इस दौरान संभावित भीड़भाड़ और यातायात में असुविधा की संभावना को देखते हुए छात्रहित में जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, उक्त दिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पठन-पाठन का कार्य नहीं होगा।

स्कूलों में नामांकन को जन्म प्रमाण पत्र के लिए मारा भागलपुर : नगर निगम कार्यालय में पांच वर्ष के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ लगी है। बच्चों के साथ स्वजन निगम पहुंच रहे हैं। दिनभर चक्कर लगाने के उपरांत निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। निगम कर्मी से लेकर काउंटर पर बैठे कंप्यूटर आपरेटर से जिरह कर रहे हैं। फिर भी समस्या का निदान होता नहीं दिख रहा है। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन करने में जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

20 में से 10 दिनों तक सीआरएस वेबसाइट मेंटनेंस में भागलपुर के एक नामचीन निजी स्कूल में शुक्रवार को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। गुरुवार को स्वजनों के बीच मारामारी की स्थिति बनी रही। इसके लिए निगम के गार्ड को काउंटर पर प्रतिनियुक्त किया गया। शहर के विभिन्न निजी स्कूलों में 15 से 30 तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित। इससे स्वजनों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल, आवेदन पेंडिंग होने की यह भी मुख्य कारण यह है कि 20 में से 10 दिनों तक सीआरएस वेबसाइट मेंटनेंस अवधि और साइट बंद रहा।

गुरुवार तक वेबसाइट पर 250 प्रमाण पत्र अपलोड शाखा प्रभारी विकास हरि बताते हैं कि वेबसाइट के ठप होने से आवेदन अपलोड नहीं किया जा रहा है। जिससे निगम में 1450 आवेदन गुरुवार तक जमा हुआ है। वेबसाइट पर 250 अपलोड कर दिया गया है। लेकिन प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब तक रजिस्टार से एप्रुवल नहीं मिल जाता है। पिछले दो दिनों से धीमी रफ्तार में है। गुरुवार को दिनभर वेबसाइट ने साथ दिया तो 80 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। वहीं शाम पांच बजे वेबसाइट फिर से ठप हो गया है।