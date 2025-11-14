Language
    School Holiday: आज सभी Private School और सरकारी विद्यालय बंद... कोचिंग संस्थानों में भी नहीं होगी क्लास, ये है बड़ी वजह

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:45 AM (IST)

    School Closed: सरकारी आदेश से आज सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालय पठन-पाठन के लिए बंद रहेंगे। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना शुक्रवार, 14 नवंबर को हो रही है। ऐसे में छात्रों को होने वाली संभावित असुविधा को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

    School Closed Today: आज, शुक्रवार 14 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Schools Closed Today आज सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना 14 नवंबर (शुक्रवार) को निर्धारित की गई है। इस दौरान संभावित भीड़भाड़ और यातायात में असुविधा की संभावना को देखते हुए छात्रहित में जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, उक्त दिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पठन-पाठन का कार्य नहीं होगा।

    स्कूलों में नामांकन को जन्म प्रमाण पत्र के लिए मारा

    भागलपुर : नगर निगम कार्यालय में पांच वर्ष के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ लगी है। बच्चों के साथ स्वजन निगम पहुंच रहे हैं। दिनभर चक्कर लगाने के उपरांत निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। निगम कर्मी से लेकर काउंटर पर बैठे कंप्यूटर आपरेटर से जिरह कर रहे हैं। फिर भी समस्या का निदान होता नहीं दिख रहा है। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन करने में जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

    20 में से 10 दिनों तक सीआरएस वेबसाइट मेंटनेंस में 

    भागलपुर के एक नामचीन निजी स्कूल में शुक्रवार को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। गुरुवार को स्वजनों के बीच मारामारी की स्थिति बनी रही। इसके लिए निगम के गार्ड को काउंटर पर प्रतिनियुक्त किया गया। शहर के विभिन्न निजी स्कूलों में 15 से 30 तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित। इससे स्वजनों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल, आवेदन पेंडिंग होने की यह भी मुख्य कारण यह है कि 20 में से 10 दिनों तक सीआरएस वेबसाइट मेंटनेंस अवधि और साइट बंद रहा।

    गुरुवार तक वेबसाइट पर 250 प्रमाण पत्र अपलोड

    शाखा प्रभारी विकास हरि बताते हैं कि वेबसाइट के ठप होने से आवेदन अपलोड नहीं किया जा रहा है। जिससे निगम में 1450 आवेदन गुरुवार तक जमा हुआ है। वेबसाइट पर 250 अपलोड कर दिया गया है। लेकिन प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब तक रजिस्टार से एप्रुवल नहीं मिल जाता है। पिछले दो दिनों से धीमी रफ्तार में है। गुरुवार को दिनभर वेबसाइट ने साथ दिया तो 80 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। वहीं शाम पांच बजे वेबसाइट फिर से ठप हो गया है।

    प्राइवेट स्कूलों में 15 से 30 तक आवेदन देने की डेडलाइन

    बुधवार को भी दिनभर बेवसाइट ठप रहा है। इन कारणों से आवेदन लंबित हो रहा है। जिससे लोगाें की परेशानी बढ़ रही है। जबकि प्रतिदिन 90 से 100 प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। हालांकि रजिस्टार शाम में पहुंचे थे, उन्होंने कुछ आवेदन को एप्रुव किया है। जिसके साथ निर्गत भी किया गया। इधर, आवेदक अनु कुमार ने बताया कि 20 दिन पहले अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। हर रोज निगम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन निराशा हाथ लग रही है। प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बच्चे का नामांकन भी नहीं करा सकेंगे। इस समस्या को लेकर निगम प्रशासन को सकारात्मक पहल करना चाहिए। ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो।