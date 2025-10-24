Saharsa–Amritsar Jan Sewa Express: अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी आग, 15 साल का किशोर झुलसा, अफरातफरी
Saharsa–Amritsar Jan Sewa Express: अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में आग लगने से सोनवर्षा स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। आग एक बोगी में लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि, ज्यादा नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग से सुपौल के डुमरी गांव निवासी शत्रुघ्न पासवान का 15 वर्षीय बेटा सत्यम कुमार झुलस गया।
संवाद सूत्र, सहरसा। Saharsa–Amritsar Jan Sewa Express अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन बर्निंग ट्रेन होने से बच गई। शुक्रवार की शाम 14618 जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर से सहरसा आ रही थी कि सोनवर्षा कचहरी स्टेशन पर जनसेवा तीन नंबर लाइन पर रूकी। वहीं एक नंबर लाइन पर खड़ी दूसरी पैसेंजर ट्रेन अगले गंतव्य स्टेशन के लिए खुली। इसी बीच जनसेवा की एक बोगी में सीट में अचानक लाग लग गयी। घटना करीब शाम सवा छह बजे की है।
आग लगते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गयी। बोगी में बैठे यात्री हड़बड़ाकर इधर-उधर भागने लगे। यात्री ट्रेन से उतरने लगे। पूरे बोगी में धुंआ-धुंआ हो गया। धुंआ आसपास की बोगी तक पहुंचने लगा। आग से सुपौल के डुमरी गांव निवासी शत्रुघ्न पासवान का 15 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार झुलस गया है। वह अपने सीट पर सोया हुआ था। स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना कंट्रोल सहित अन्य रेल अधिकारी को दी।
इधर हो हल्ला सुनकर स्थानीय रेलकर्मियों व लोगों ने आकर आग को बुझा दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा बल के जवान भी जो संयोगवश उसी ट्रेन में सवार थे आरपीएफ के एएसआई सुनील कुमार सहित अन्य सशस्त्र बल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। आरपीएफ व लोगों के प्रयास से ही आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद ट्रेन करीब एक घंटे तक वहां रूकी रही। इसके बाद सामान्य स्थिति होने पर ट्रेन को सहरसा के लिए रवाना किया गया।
जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन करीब चार घंट विलंब से सहरसा पहुंची। आग लगने का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चला है। इस घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई है। बोगी की तीन-चार सीट जल गयी है। रेल अधिकारी आग लगने का कारण की जांच करने में जुटे हुए हैं। छठ पर्व को लेकर जनसेवा ट्रेन में यात्रियों की काफी भीड़ थी। हालांकि आग लगने की घटना से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
