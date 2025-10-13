Bihar Ranji Team 2025: भागलपुर के सचिन का रणजी में चयन, समस्तीपुर के वैभव बने उपकप्तान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने रविवार शाम को रणजी ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें भागलपुर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी सचिन कुमार का चयन 15वें स्थान पर किया गया है। सचिन ने हाल ही में सीनियर हेमन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। वे बिहार में जिलास्तर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रहे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें इस वर्ष की रणजी टीम में शामिल किया है।

बिहार रणजी टीम का पहला मुकाबला 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पटना के मौलाना अबुल कलाम आजाद (मौइन-उल-हक) स्टेडियम में होगा। सचिन कुमार को इस प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। उनके चयन से भागलपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल प्रेमियों ने स्टेशन परिसर से लेकर उनके आवास तक उनका भव्य स्वागत किया।

बीसीए द्वारा टीम के चयन के लिए सितंबर में पटना के अल्फा स्पोट्स काम्प्लेक्स में चार दिवसीय फिटनेस कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में भागलपुर से तीन खिलाड़ियों, मयंक चौधरी, भानू कुमार और सचिन कुमार का चयन किया गया। ट्रायल के बाद सचिन को चुना गया।

सचिन कुमार मोजाहिदपुर स्थित नयाचक कोयरी टोला रेलवे कालोनी के निवासी हैं। उन्होंने आर्थिक तंगी के बीच क्रिकेट में करियर की शुरुआत की। उनके पिता दिलीप कुमार तांती फूल बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। एक दौर था जब सचिन के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनके कोच सुबीर मुखर्जी ने उन्हें जूते उपलब्ध कराए। देवी शंकर और अलोक कुमार जैसे दक्ष क्रिकेटरों ने भी उन्हें प्रेरित किया और क्रिकेट किट उपलब्ध कराई।