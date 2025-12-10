Language
    चलती किऊल-मालदा इंटरसिटी में चढ़ते समय फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई महिला की जान

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई। चलती किऊल-मालदा इंटरसिटी में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वह पटरी पर गिर ...और पढ़ें

    किऊल-मालदा इंटरसिटी में चढ़ते समय फिसला पैर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सक्रियता से एक महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया गया। आरपीएफ के त्वरित बचाव कार्य से महिला ट्रेन से कटने से बाल-बाल बच गई। 

    शाम साढ़े चार बजे के बाद प्लेटफार्म संख्या एक से डाउन किऊल-मालदा टाउन इंटरसिटी खुली। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वह पटरी पर गिर गई। उसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए। तभी इस पर नजर पड़ते ही वहां तैनात आरपीएफ जवान दौड़कर उसके समीप पहुंचे और महिला को खीचकर बाहर निकाला। महिला कहलगांव जा रही थी। जवान के इस कार्य की लोगों ने खूब सराहना की। 

    चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिर गई

    आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी ने बताया कि शाम 4.35 बजे आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के सहायक उपनिरीक्षक संजीव कुमार झा ट्रेन संख्या 13410 डाउन किऊल-मालदा टाउन इंटरसिटी को सुरक्षित रूप से पास कराने के लिए स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप स्थित आरएमरस के पास राउंड लगा रहे थे। 

    इस दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला किऊल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जबकि ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में वह नीचे गिर गई। 

    यह देखकर सहायक उपनिरीक्षक एसके झा ने तुरंत उस महिला यात्री को पीछे खीच लिया और रेलवे ट्रैक पर गिरने से उसकी जान बचाई। पूछने पर महिला ने सोनी देवी (33) बताया है। वह कहलगांव के कालीगंज की रहने वाली है।