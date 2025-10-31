Language
    CBI ने RPF इंस्पेक्टर को 15 हजार घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, नवगछिया में जांच एजेंसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप

    By Lalan Rai Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:33 AM (IST)

    RPF Latest News: बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की पांच सदस्यीय टीम ने ₹15000 घूस लेते धर दबोचा। गुरुवार को दोपहर में इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर सीबीआइ टीम पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट देव ज्योति चटर्जी को इसकी सूचना दी है।

    RPF Latest News: नवगछिया रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को सीबीआई टीम ने ₹15000 घूस लेते धर दबोचा।

    संवाद सूत्र, नवगछिया। RPF Latest News नवगछिया रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो की पांच सदस्यीय टीम ने ₹15000 घूस लेते धर दबोचा। गुरुवार दोपहर को इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर सीबीआइ टीम पूछताछ हेतु अपने साथ लेकर गई। हिरासत में लेने की सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ के कमांडेंट देव ज्योति चटर्जी को दी गई है। आरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि एंटी करप्शन टीम के द्वारा सिर्फ सूचना दी गई है कि इंसपेक्टर के द्वारा ₹15000 रिश्वत लेने के कारण रंगे हाथ हिरासत में लिया गया है।

    घटना की सूचना के बाद बरौनी आरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कृष्ण कुमार तिवारी को तत्काल नवगछिया पोस्ट पर भेज कर मामले की जानकारी ली। असिस्टेंट कमांडेंट तिवारी ने बताया कि मामले की सूचना के बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार पोस्ट का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली गई है। पोस्ट की वस्तु स्थिति जाना एवं वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का रेलवे का एवं पोस्ट का कार्य बाधित न हो।

    उन्होंने बताया कि अभी तक एंटी करप्शन टीम के द्वारा किसी तरह की लिखित जानकारी नहीं दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिये जाने की जानकारी मिलते ही तत्काल इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ₹15000 रेलवे के खेतिहर जमीन को लेकर के घूस लेने की बात सामने आ रही है। ऐसे पूरा मामला अभी तक आधिकारिक रूप से किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है।

    आखिर ₹15000 किस मामले में घूस ली गई  थी, यह अबतक सामने नहीं आया है। लेकिन नवगछिया रेलवे स्टेशन पर चर्चा है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए रेलवे विभाग का कई एकड़ जमीन नवगछिया की कुरसेला से लेकर सेमापुर के बीच में है। जिसको लेकर के आए दिन किसानों में विवाद होता है इसी की लिए उनके द्वारा रिश्वत लेने की बात सामने आई है।