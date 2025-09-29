Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RPF की फटी रह गईं आंखें, जब स्टेशन पर रेल नीर की बोतल में मिली 48 लीटर शराब, जांच की तो उड़ गए पुलिसवालों के होश

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:06 AM (IST)

    RPF News रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर सहित अपने नियंत्रण वाले सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व सतर्कता बढ़ा दी है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में सिपाहियों की तैनाती की गई है। थर्मल मशीन से स्कैन कर पार्सल घर में बुकिंग वाले सामान की जांच कराई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    RPF News: रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल नीर की बोतल में 48 लीटर शराब पकड़ी।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। RPF News बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही है। रोज राज्य के अलग-अलग जिलों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और देसी शराब पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। रविवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गश्ती के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेल नीर की बोतलों में 48 लीटर देसी शराब बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या चार पर लावारिस हालत में एक बोरी में सभी शराब की बोतलों को रखा गया था। संदिग्ध अवस्था में रखी गई बोरी की बोतलों की जांच करने पर शराब की पहचान की गई। यहां शराब तस्कर ने रेल नीर की बोतलों में भरकर देसी शराब रखा था। आरपीएफ ने बरामद देसी शराब को मद्य निषेध विभाग को सौंप दिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि स्टेशन पर गश्ती के दौरान प्लेटफार्म पर रखी गई लावारिस बोतलों की जांच की तो मामला पकड़ा गया।

    दुर्गा पूजा में आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा

    दुर्गा पूजा को लेकर यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से रेलवे ने भागलपुर सहित सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व सतर्कता के निर्देश दिए हैं। भारी लगेज लेकर स्टेशन आने वाले यात्रियों की जांच में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। पार्सल घर में पोर्टरों व बुकिंग आइटम जैसे दो पहिया वाहन, बिजली उपकरण सहित सभी सामानों को थर्मल मशीन से स्कैन कर जांच करने के लिए कहा गया है।

    इसी के साथ स्टेशन व ट्रेनों पर संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेनों और स्टेशन प्लेटफार्मों पर सादी वर्दी में सिपाहियों को लगाया गया है। जो संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि प्लेटफार्म पर लगे सभी सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कैमरे की रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जा रहा है।

    रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक शौचालय की सफाई 

    भागलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को स्टेशन के सार्वजनिक शौचालय की सफाई की गई। इसके बाद प्लेटफार्म पर रेल अधिकारियों ने यात्रियों को जागरूक किया। वेटिंग हाल में बैठे यात्रियों से अपील की गई कि शौचालय व अन्य जगहों को साफ रखने की जिम्मेदारी सबकी है। गंदगी न फैलाकर स्टेशन को स्वच्छ रखा जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकेट डस्टबिन में डालने की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर जगह-जगह हरे व नीले कूड़ेदान रखे गए हैं। जिनमें गीले व सूखे कूड़े को डाला जा सकता है। इससे कूड़े के निस्तारण में सहायता मिलती है।