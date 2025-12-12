राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी के फर्स्ट AC में घुसा चूहा, पूर्व विधायक ललन पासवान को हाथ पर काटा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। राजेंद्रनगर से बांका तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट एसी में चूहे के आतंक से पीरपैंती के पूर्व विधायक ललन कुमार उर्फ ललन पासवान सहित इस कोच में सफर कर रहे अन्य यात्री परेशान रहे। पूर्व विधायक ने एक्स पर इसकी शिकायत रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सहित दानापुर के डीआरएम और सीनियर डीसीएम से की है।

ट्रेन में चूहे के आतंक से परेशानी संबंधित वीडियो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भी शेयर किया है। वे इस ट्रेन से अपने सहयोगियों के साथ पटना से भागलपुर आ रहे थे। पूर्व विधायक ललन कुमार ने बताया कि राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में उनका एसी फर्स्ट में एच-वन केबिन में पांच, छह नंबर बर्थ था। गुरुवार की रात 11.55 बजे यह ट्रेन राजेंद्रनगर टर्मिनल से चली। 12.20 बजे के बाद वे लोग सो गए। कुछ ही देर बाद हाथ में कुछ काटने का महसूस हुआ।

इसके बाद लाइट जलाया तो बड़ा चूहा ऊपर वाले बर्थ पर चला गया। फिर नीचे घुस गया। बेल बजाने पर अटेंडेंट आया। चूहा बेड के नीचे घुसा था। वाइपर का एल्युमिनियम चैनल खोलकर चूहे को मारने का प्रयास किया, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किसके प्रहार से चूहे की मौत हुई।

इसके कारण सारे सामान और बेड को बाहर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई के नाम खानापूरी की जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। यात्रा सुरक्षित नहीं है। पेंट्रीकार में चूहा खाना में मुंह डाल सकता है। चूहे पर सांप भी दौड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेलमंत्री के अलावा डीआरएम, दानापुर और सीनियर डीसीएम को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी गई है।