Bihar Chunav: इस सीट पर भी कांग्रेस से फंसा पेंच, भागलपुर में आज तेजस्वी यादव की सभा, कहलगांव पर राजद की दावेदारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच सहमति न बनने के बीच गोराडीह के बीरनौध प्राथमिक विद्यालय मैदान में आज तेजस्वी यादव की सभा आयोजित हो रही है। यह सभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजद के लिए इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी को मजबूत करने और गठबंधन में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर है। इसे गठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद की मुहर लगाने वाला आयोजन माना जा रहा हैं।

खास बात यह है कि संजय यादव, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से राजद से जुड़े रहे हैं, इस सीट से अपने बेटे रजनीश यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है ताकि इस सभा के माध्यम से यह संदेश दिया जा सके कि उनकी स्थिति इस क्षेत्र में मजबूत है। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संजय यादव और बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. चक्रपाणि हिमांशु ने कहलगांव, सन्हौला और गोराडीह प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन से सभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।

दौरा के दौरान संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि राजद सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपये, माय बहन योजना के तहत 2500 रुपये, 500 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और छात्रों को पढ़ाई में सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजद की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है जिसे गांव स्तर तक पहुंचाना होगा।

डॉ. चक्रपाणि हिमांशु ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और अब चुनाव के समय थोड़ा घटाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आठ साल में वसूले गए टैक्स का पूरा हिसाब जनता को दिया जाना चाहिए। गोराडीह, सन्हौला और कहलगांव क्षेत्र में कार्यकर्ता सभा की तैयारियों में जुटे हैं।