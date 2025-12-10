Language
    बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों को बड़ी सौगात, भागलपुर में बनेगा 560 बेड का आवासीय स्कूल

    By Abhishek Prakash Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    जागरण संवाददाता भागलपुर। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 560 बेड क्षमता वाला बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए गोराडीह प्रखंड के पिथना में 2.90 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

    विद्यालय निर्माण पर 53.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और एजेंसी चयनित होते ही बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एजेंसी चयन होने के बाद 18 महीनों में पूरी इमारत तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    यह विद्यालय 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए संचालित होगा। प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी जिसे हज भवन के द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान स्थिति में यहां कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी जबकि आगे चलकर इसे 12वीं तक विस्तारित किया जाएगा।

    अभी राज्य के दरभंगा, अररिया और किशनगंज में ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 28 जिलों में स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं तथा कई स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

    आवासीय विद्यालय में उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं

    • 560 बेड क्षमता वाला पूर्ण आवासीय कैंपस
    • आधुनिक प्रशासनिक व एकेडमिक भवन
    • स्मार्ट क्लासरूम एवं बड़ा पुस्तकालय
    • अत्याधुनिक कंप्यूटर सेंटर एवं डिजिटल लैब
    • बालक व बालिका के लिए अलग-अलग छात्रावास
    • नि:शुल्क शिक्षा, ड्रेस, कापी-किताब, रहने और खाने की व्यवस्था
    • बड़ा खेल मैदान जहां क्रिकेट, फुटबाल समेत अन्य खेल संसाधन होगा

    यह विद्यालय भागलपुर प्रमंडल के साथ-साथ राज्य भर के अल्पसंख्यक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की बड़ी पहल है। हमारा लक्ष्य है कि प्रतिभावान छात्र-छात्राएं संसाधनों के अभाव में पीछे न रहें। निर्माण पूरा होते ही यहान पढ़ाई से लेकर रहने-खाने तक सभी सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी- रतन, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग