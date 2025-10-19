कहलगांव में NDA गठबंधन में बगावत, BJP विधायक पवन यादव निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

संवाद सूत्र, कहलगांव। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन के तहत जदयू के खाते में चले जाने पर भाजपा विधायक पवन कुमार यादव बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को नामांकन करने का निर्णय लिया गया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की एक आभार सभा एक होटल में रखी गई थी।सभा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता ,मंडल अध्यक्ष,बूथ अध्यक्ष एवं विधायक के समर्थक मौजूद थे। बैठक होने की सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार भी पहुंचे थे।

जदयू के खाते में जाने पर कार्यकर्ताओं में रोष

कहलगांव विधानसभा क्षेत्र जदयू के खाते में जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतकर आजादी के बाद कहलगांव में भाजपा का खाता खुला था। नेतृत्व ने अन्याय किया है।नेतृत्व के इस गलत निर्णय का विरोध करते हैं।