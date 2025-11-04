Language
    Railway News: रेलवे का एक और एलान... भागलपुर से दिल्ली, लोकमान्य तिलक और बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन Time Table

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:35 AM (IST)

    Railway News: यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भागलपुर से दिल्ली, लोकमान्य तिलक और एसएमवीबी बेंगलुरु के लिए अनारक्षित एकतरफा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि गुड़गांव और करनाल के लिए वन वे ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव है। इधर, विक्रमशिला और सूरत एक्सप्रेस के जनरल बोगी में चढ़ने के लिए रात से ही यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहीं।

    Railway News: रेलवे ने यात्रियों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Railways News विक्रमशिला एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में सोमवार को खचाखच भीड़ रही। सूरत एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में भीड़ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है इस ट्रेन में एक हजार से अधिक लोग सवार हुए। इस ट्रेन के शौचालय तक में लोग घुसे हुए थे। पैर रखने तक की जगह नहीं थी।

    भागलपुर, बांका, नवगछिया, गोड्डा सहित आसपास इलाके के एक हजार से अधिक लोग रविवार की रात से ही लाइन में लगे हुए थे। ट्रेन में चढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह की भीड़ विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में भी थी। भागलपुर, बांका व पूर्णिया सहित आसपास इलाके के एक हजार से अधिक लोग सीट पाने के लिए सुबह छह बजे से ही लाइन में लगे हुए थे।

    इधर, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भागलपुर से दिल्ली, लोकमान्य तिलक और एसएमवीबी बेंगलुरु के लिए अनारक्षित एकतरफा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि गुड़गांव और करनाल के लिए वन वे ट्रेन चलाने का प्रस्ताव गया है। दिल्ली के लिए यात्रियों की भीड़ अधिक है इसलिए गुड़गांव वाली ट्रेन को भागलपुर से दिल्ली के लिए चलाने पर विचार किया जा रहा है।

    ये हैं भागलपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन

    • -04487 भागलपुर-दिल्ली एकतरफ़ा अनारक्षित विशेष ट्रेन 04 नवंबर को भागलपुर से सुबह 11 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में अजगैबीनाथ धाम, बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा, अभयपुर और कजरा स्टेशनों पर रुकेगी।
    • -03401 भागलपुर-लोकमान्य तिलक एकतरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन भागलपुर से सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 07 नवंबर को प्रस्थान करेगी और अगले दिन 5:20 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में अजगैबीनाथ धाम, बरियारपुर, जमालपुर, अभयपुर और कजरा स्टेशनों पर रुकेगी।
    • -03403 भागलपुर - एसएमवीबी बेंगलुरु एकतरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन 07 नवंबर को भागलपुर से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 12:30 बजे एसएमवीबी बेंगलुरु पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में अजगैबीनाथ धाम, जमालपुर, धरहरा और अभयपुर स्टेशनों पर रुकेगी।