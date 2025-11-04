Language
    Railways News: विक्रमशिला एक्सप्रेस हाईजैक करने, ट्रेन में बम रखने की सूचना के बाद भागलपुर सहित सभी स्टेशनों पर ALERT

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:56 AM (IST)

    Railways News: उत्तरप्रदेश (यूपी) के अलीगढ़ के पास आतंकी द्वारा 12367 अप विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने व बम रखे होने की अफवाह के बाद भागलपुर सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। छह नवंबर को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आमसभा को लेकर यहां विशेष तौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने सुरक्षा जांच संबंधी कई दिशा-निर्देश दिए हैं।

    Railways News: रेलवे ने विक्रमशिला एक्सप्रेस हाईजैक मामले में अलर्ट जारी किया है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Railways News 12367 अप विक्रमशिला एक्सप्रेस को उत्तरप्रदेश (यूपी) के अलीगढ़ के पास आतंकी द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने व बम रखे होने की अफवाह के बाद भागलपुर सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच छह नवंबर को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आमसभा भी होनी है।

    इसको लेकर यहां विशेष तौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने कई दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वीआइपी मूवमेंट और त्योहार को लेकर पूर्व से ही सभी स्टेशनों पर सघन जांच पड़ताल की जा रही है। स्वान दस्ते की टीम सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, पार्सल आफिस, टिकट काउंटर और पार्किंग क्षेत्र की सघनता से जांच की जा रही है।

    इसके साथ ही नारकोटिक्स स्वान दस्ते को भी तैनात किया गया है। ताकि किसी भी तरह के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। जिसका दुरुपयोग अक्सर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है। ट्रेन के अंदर भी जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रेनों के हर कोच और वाशरूम की भी बम निरोधक दस्ते द्वारा गहन तलाशी ली जा रही है।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही ऐसी अफवाहें फैलाएं। ऐसी झूठी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

    यात्रियों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो वे तत्काल हेल्पलाइन नंबर 139 पर या ड्यूटी पर मौजूद किसी भी रेलवे अधिकारी, पुलिसकर्मी को सूचित करें।

    मालदा मंडल के आरपीएफ कमांडेंट असीम कुमार कुल्लू ने बताया कि सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव और त्योहार को लेकर पूर्व से ही सतर्कता बरती जा रही है। स्निफर और एंटी लिकर स्वान दस्ता से सभी ट्रेनों में जांच करवाई जा रही है।

