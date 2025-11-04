Railways News: विक्रमशिला एक्सप्रेस हाईजैक करने, ट्रेन में बम रखने की सूचना के बाद भागलपुर सहित सभी स्टेशनों पर ALERT

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Railways News 12367 अप विक्रमशिला एक्सप्रेस को उत्तरप्रदेश (यूपी) के अलीगढ़ के पास आतंकी द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने व बम रखे होने की अफवाह के बाद भागलपुर सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच छह नवंबर को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आमसभा भी होनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसको लेकर यहां विशेष तौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने कई दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वीआइपी मूवमेंट और त्योहार को लेकर पूर्व से ही सभी स्टेशनों पर सघन जांच पड़ताल की जा रही है। स्वान दस्ते की टीम सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, पार्सल आफिस, टिकट काउंटर और पार्किंग क्षेत्र की सघनता से जांच की जा रही है।

इसके साथ ही नारकोटिक्स स्वान दस्ते को भी तैनात किया गया है। ताकि किसी भी तरह के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। जिसका दुरुपयोग अक्सर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है। ट्रेन के अंदर भी जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रेनों के हर कोच और वाशरूम की भी बम निरोधक दस्ते द्वारा गहन तलाशी ली जा रही है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही ऐसी अफवाहें फैलाएं। ऐसी झूठी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।