    Railways News: भागलपुर स्टेशन को मिले 25 करोड़... रेलवे बोर्ड ने दी शक्ल-सूरत बदलने की मंजूरी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:04 AM (IST)

    Railways News: यात्रियों की सुविधा-सुरक्षा के मद्देनजर भागलपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के लिए रेलवे से 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2, 3, 4 व 6 के विस्तारीकरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कर्व लाइन नंबर एक और दो को भी इस पैसे से सीधा किया जाएगा। दोनों रेल लाइन से जुड़े प्वाइंट को हटाकर लाइनों को सिकलाइन से सीधे जोड़ दिया जाएगा। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्मों की लंबाई सात मीटर तक बढ़ाई जानी है। 

    Railways News: भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के लिए रेलवे से 25 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के लिए रेलवे से 25 करोड़ राशि की स्वीकृति मिल गई है। राशि आवंटित कर दी गई है। प्लेटफार्म संख्या 2, 3, 4 व छह के विस्तारीकरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। कर्व लाइन नंबर एक और दो को भी सीधा किया जाएगा। दोनों लाइन से जुड़े प्वाइंट को हटाकर लाइनों को सिकलाइन से सीधे जोड़ दिया जाएगा।यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भागलपुर जंक्शन के प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। 16 कोच वाली प्लेटफार्म संख्या 2 व 3 को 24 कोच का किया जाएगा। सात मीटर लंबाई बढ़ाई जानी है।

    इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व इस परियोजना के लिए राशि भी स्वीकृति मिल गई। प्लेटफार्म विस्तारीकरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्लेटफार्म दो व तीन का विस्तारीकरण लोहिया पुल की ओर किया जाना है। छोटा प्लेटफार्म होने के कारण इस प्लेटफार्म पर 22 व 24 कोच वाली ट्रेनों को लेने पर पांच-छह बोगियां प्लेटफार्म के बाहर ही रह जाती है। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फरक्का आदि एक्सप्रेस ट्रेनों को इस ट्रेन को लेने पर पांच-छह बोगियां प्लेटफार्म के बाहर होने के कारण खासकर महिला व वृद्ध को ट्रेन में चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

    भागलपुर रेलवे स्टेशन की संवरेगी सूरत

    • प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के लिए 25 करोड़ राशि स्वीकृत, जल्द होगा टेंडर
    • छोटा प्लेटफार्म होने के कारण 22-24 कोच की ट्रेनों को लेने पर प्लेटफार्म के बाहर रह जाती हैं चार-पांच बोगियां
    • प्लेटफार्म के बाहर होने से खासकर महिला व वृद्ध को ट्रेन में चढ़ने-उतरने में दिक्कतों का करना पड़ता है सामना
    • प्लेटफार्म के विस्तारीकरण के बाद ईस्ट और वेस्ट पैनल खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पर आरआरआई काम करेगा
    • एक व दो नंबर लाइन को किया जाएगा सीधा, प्वाइंट बदलने का झंझट होगा खत्म
    • मेन लाइन बनेगा दो नंबर लाइन, प्लेटफार्म नंबर चार की लंबाई बढ़ाकर 611 से की जाएगी 621 मीटर, 23 कोच का हो जाएगा
    • प्लेटफार्म के विस्तारीकरण के बाद ईस्ट और वेस्ट पैनल खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पर आरआरआई काम करेगा 

    रेलवे ट्रैक पर खड़ी होती हैं तीन-चार बोगियां

    बीते दिन फरक्का एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान महिला सहित तीन चार लोग गिरने से जख्मी हुए हैं। अक्सर लंबी ट्रेनों जैसे फरक्का व गोड्डा-आनंदविहार एक्सप्रेस को प्लेटफार्म दो व तीन पर लिया जाता है। लंबाई में छोटे इन प्लेटफार्म पर ट्रेन आने से पीछे की तीन-चार बोगियां रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती हैं। मजबूरी में यात्री ट्रैक पर उतर कर प्लेटफार्म तक जाते हैं। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ने से यात्रियों को तो सहूलियत होने के साथ रेलवे कर्मियों को भी 22 या 24 कोच वाली ट्रेनों में एक, चार- पांच नंबर प्लेटफार्म खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे कर्मियों को भी सुविधा होगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण के बाद व्यवस्था में भी बदलाव होगा। ईस्ट और वेस्ट पैनल खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पर ईस्ट पैनल के पास रूट रिले इंटर लाकिंग (आरआरआई) काम करेगा। यानी एक ही जगह से सिग्नलिंग सहित ट्रेन संचालन से संबंधित काम होगा। कोचिंग यार्ड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूआइ कार्यालय के पास न्यू कोचिंग यार्ड बनेगा। योजना को सीआरएस की स्वीकृति मिल गई है।

    फुटओवर ब्रिज के पास से शुरू होगा रेल लाइन सीधा करने का काम

    लाइन को सीधा करने का काम फुटओवर ब्रिज के पास से शुरू किया जाएगा। लाइन को सीधा करने के लिए प्लेटफार्म संख्या एक को आगे से और इससे सटे पार्क तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद प्लेटफार्म की चौड़ाई पांच-छह फीट कम हो जाएगा। प्लेटफार्म की चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़े इसके लिए पीछे जमीन की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके लाइन नंबर एक और दो को सीधा कर प्वाइंट को हटा दिया जाएगा। इससे लाइन नंबर दो मेन लाइन बन जाएगा। हावड़ा, मालदा की ओर से आने वाली ट्रेनें सीधे दो नंबर पर चली जाएगी। प्वाइंट बदलने की झंझट खत्म हो जाएगा। अभी 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से प्लेटफार्म नंबर दो और तीन पर ट्रेनें आती हैं। प्वाइंट हटने के बाद 100-110 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से आएगी। इसके साथ ही प्लेटफार्म संख्या दो-तीन की लंबाई बढ़ाने के साथ ही इसके फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियां भी चौड़ी की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के सात मीटर लंबाई बढ़ाई जानी है। प्लेटफार्म दो व तीन का विस्तारीकरण लोहिया पुल की ओर किया जाना है।

    रेलवे के अधिकारी ने बताया कि प्लेटफार्म संख्या चार की लंबाई भी करीब 10 मीटर और बढ़ाई जाएगी। प्लेटफार्म की लंबाई 611 मीटर से बढ़कर 621 मीटर होने से 23 कोच का हो जाएगा। वहीं, इससे व्यवस्था में बदलाव होगा। पूर्वी और पश्चिमी पैनल खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पर ईस्ट पैनल के पास रूट रिले इंटर लाकिंग (आरआरआई) काम करेगा। यानी एक ही जगह से सिग्नलिंग सहित ट्रेन संचालन से संबंधित काम होगा। अगले साल मई-जून में योजना पूरी करने के लक्ष्य के अनुसार इस पर पहल शुरू कर दी गई है।

    भागलपुर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में प्लेटफार्म की लंबाई 
    प्लेटफार्म- लंबाई- बोगी
    1, 711 मीटर, 24 कोच
    2, 430 मीटर, 20 कोच
    3, 492 मीटर, 20 कोच
    4, 611 मीटर, 24 कोच
    5, 460 मीटर, 18 कोच
    6, 272 मीटर, 11 कोच