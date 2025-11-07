Language
    Rahul Gandhi Bhagalpur Rally: राहुल गांधी की आज भागलपुर में रैली, अजीत शर्मा के लिए मांगेंगे 'जीत'

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:59 AM (IST)

    Rahul Gandhi Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। 

    Rahul Gandhi Bihar Rally: राहुल गांधी आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Rahul Gandhi Bihar Rally भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में शुक्रवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ महागठबंधन के लिए हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 20 अप्रैल 2024 को सैंडिस में 14 वर्ष बाद जनसभा को संबोधित किया था। इस बार 18 माह बाद जीत हासिल करने भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, कहलगांव विधानसभा से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सुलतानगंज प्रत्याशी ललन कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

    जनसभा में जिले भर से कांग्रेस व महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। राहुल गांधी पहले बांका के अमरपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद भागलपुर हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे। यहां से वो सड़क मार्ग से सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश करेंगे। इसके साथ मंच पर झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय, अलका लांबा व घटक दलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरशोर से तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दोपहर 12:55 बजे सैंडिस में सभा को संबाेधित करेंगे। समर्थकों के काफी संख्या में जुटने की संभावना है। इसके लिए जर्मन हैंगर के साथ टेंट बनाया गया है।

    तैयारी का प्रशासन ने लिया जायजा

    जनसभा की तैयारी को लेकर पुलिस व प्रशासन सक्रिय है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए सभा स्थल का निरीक्षण किया। यहां करीब तीन हजार से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पहले कतार में महिलाओं व अति विशिष्ट लोगों के लिए सुरक्षित रहेगा। जबकि डी घेरे का दायरा बढ़ाने के साथ मजबूती से बांस-बल्ला लगाने का निर्देश दिया। प्रवेश के दाैरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए जांच की जाएगी। वहीं हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    सैंडिस स्टेडियम में चार घंटे किया था युवाओं से संवाद

    सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में दिसंबर 2009 में तत्कालीन कांग्रेस युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संवाद कार्यक्रम को चार घंटे तक युवाओं से संवाद किया था। इसमें दो हजार से अधिक युवाओं जुटे। भीड़ के कारण उन्हें सर्किट हाउस के दूसरे गेट से स्टेडियम में प्रवेश कराया गया था। युवाओं के 30 से अधिक सवालों का जवाब भी राहुल गांधी दिए। उन्होंने संवाद के बीच डार्क चाकलेट मंगवााया। साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाकर पी। वहीं इस बार भी राहुल गांधी के लंच की व्यवस्था की गई है।

    सैंडिस में राहुल की होगी ऐतिहासिक जनसभा : अजीत

    राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की जनसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह का माहाैल है। आयोजन स्थल का कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने तैयारी का जायजा लिया। बताया कि ऐतिहासिक सभा होगी। 10 हजार की संख्या में लोग आएंगे। जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा, सुबह से ही जिलेभर के लोगों का आना शुरू हो जाएगा। रैली को लेकर गुरुवार को दिन भर तैयारी चलती रही। दोपहर 12 बजे तक भागलपुर में राहुल गांधी के आने की सूचना है। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार बैठकें कर रहे हैं। 

    सैंडिस कंपाउंड के चारों ओर तैनात रहेगी ट्रैफिक पुलिस

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सैंडिस कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सुबह 11 बजे से सैंडिस कंपाउंड के चारों ओर यातायात पुलिस तैनात रहेगी। भीड़ की संभावना को देखते हुए तात्कालिक रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है।

    नाथनगर की ओर से आने वाले वाहनों को लाजपत पार्क और जिला स्कूल में पार्क कराया जाएगा। वहीं, अमरपुर की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए मुस्लिम इंटर हाई स्कूल के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। विक्रमशिला पुल की ओर से आने वाले वाहनों को तिलकामांझी बस स्टैंड स्थित आटो स्टैंड के पास रोका जाएगा। यातायात पुलिस के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवान भी मौके पर तैनात रहेंगे। कार्यक्रम की निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे, ताकि जनसभा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।