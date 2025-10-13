Language
    भागलपुर वासियों को अब नहीं होगी बिजली की समस्या, जले ट्रांसफार्मर को झटपट बदला जाएगा

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    भागलपुर के निवासियों के लिए खुशखबरी! अब जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाएगा, जिससे बिजली की समस्या कम होगी। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलेगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर शहरी विद्युत डिवीजन में ट्रांसफार्मर जलने पर अब उपभोक्ताओं को घंटों बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत जलने वाले ट्रांसफार्मर को 24 घंटे से कम समय में ही बदल कर शीघ्र आपूर्ति चालू कर दी जाएगी।

    बिजली विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिलते ही उसे बदलने का कार्य झटपट शुरू कर दिया जाएगा। विभागीय योजना के अनुसार अगर ट्रांसफार्मर शाम में जलता है, तो आधी रात तक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, जबकि सुबह ट्रांसफार्मर जलने पर उसे दोपहर तक बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

    इससे ट्रांसफार्मर जलने पर उपभोक्ताओं को अब 24 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने चार ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखने की तैयारी शुरू कर दी है। ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उसे लगाया जा सके।

    भागलपुर सेंट्रल स्टोर और टीआरडब्ल्यू से चार ट्रांसफार्मर निकालकर सिविल सर्जन पावर सब स्टेशन में प्लिंथ बनाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। रविवार को पूरे दिन इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने की तैयारी चलती रही। इस कदम से बिजली बहाली में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

    अभियंता के अनुसार बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

    पहले सेंट्रल स्टोर या टीआरडब्ल्यू से ट्रांसफार्मर निर्गत कराने के लिए मोटी फाइल तैयार होती थी, जिस पर जूनियर इंजीनियर से लेकर कई स्तरों के अधिकारियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए ट्रांसफार्मर रिजर्व रखने की व्यवस्था शुरू की है।

    किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति में सेंट्रल स्टोर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व में रखा ट्रांसफार्मर तुरंत उठाकर मौके पर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखने की नई व्यवस्था हर विद्युत डिवीजन में होगी।

    अभी यह व्यवस्था विद्युत डिवीजन, भागलपुर (शहरी) में शुरुआत की गई है। इस डिवीजन में तीन सब डिवीजन तिलकामांझी, नाथनगर व मोजाहदिपुर में हैं। विद्युत डिवीजन, भागलपुर (ग्रामीण) में भी कई सब डिवीजन हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिलेगी। वहां जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए 48 घंटे का समय निर्धारित है।